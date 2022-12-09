https://ria.ru/20221209/sotsfond-1837306321.html
Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни
Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни - РИА Новости, 09.12.2022
Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни
Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд), который начинает работу 1 января 2023 года, – социальный институт, который призван поддерживать РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:00
2022-12-09T10:00
2022-12-09T10:00
сергей чирков
общество
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806233532_0:0:1767:994_1920x0_80_0_0_74589b7854aca4525b335a4f835730de.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд), который начинает работу 1 января 2023 года, – социальный институт, который призван поддерживать человека в течение всей жизни с момента рождения, сообщил временно исполняющий обязанности главы ПФР Сергей Чирков.Социальный фонд создается в результате слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования РФ. Таким образом, все меры социальной поддержки с 2023 года будут назначаться в одной структуре.Врио главы ПФР прогнозирует повышение качества услуг, их доступность и адресность, избавление работодателей от лишней бумажной волокиты в результате введения единого тарифа страховых взносов.Объединение фондов, по его словам, позволит также существенно оптимизировать инфраструктуру. Как ранее сообщалось, в помещениях, которые освобождаются в ходе объединения фондов, организованы Центры общения старшего поколения, такой пилотный проект уже реализуется в ряде регионов страны."Продолжится работа по переходу к предоставлению выплат в формате "социального казначейства" - на основании "больших данных" без активного участия гражданина", - добавил Чирков.В рамках проекта "Социальное казначейство" специалисты Социального фонда будут информировать людей о том, что у них появилось право на получение социальных мер поддержки или право на получение соответствующего социального обеспечения. При этом выплаты предполагается осуществлять автоматически.
https://radiosputnik.ria.ru/20221128/sotsialnyy-fond-1834816788.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806233532_391:0:1716:994_1920x0_80_0_0_893a8c8c2881efae990b03f3d64a3505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей чирков, общество, пенсионный фонд рф
Сергей Чирков, Общество, Пенсионный фонд РФ
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд), который начинает работу 1 января 2023 года, – социальный институт, который призван поддерживать человека в течение всей жизни с момента рождения, сообщил временно исполняющий обязанности главы ПФР Сергей Чирков.
Социальный фонд создается в результате слияния Пенсионного фонда России
и Фонда социального страхования РФ. Таким образом, все меры социальной поддержки с 2023 года будут назначаться в одной структуре.
"Ряд процессов по подготовке к объединению фондов уже завершился или находится на стадии высокой степени готовности. Главной целью объединения является повышение качества и упрощение предоставления услуг для граждан. Все федеральные выплаты можно будет получать в режиме "одного окна". Предусмотрена полная преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов", - рассказал РИА Новости Чирков.
Врио главы ПФР прогнозирует повышение качества услуг, их доступность и адресность, избавление работодателей от лишней бумажной волокиты в результате введения единого тарифа страховых взносов.
"Помимо снижения административной нагрузки на бизнес, вырастет количество категорий россиян, обеспеченных обязательным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме", - отметил Чирков.
Объединение фондов, по его словам, позволит также существенно оптимизировать инфраструктуру. Как ранее сообщалось, в помещениях, которые освобождаются в ходе объединения фондов, организованы Центры общения старшего поколения, такой пилотный проект уже реализуется в ряде регионов страны.
"Продолжится работа по переходу к предоставлению выплат в формате "социального казначейства" - на основании "больших данных" без активного участия гражданина", - добавил Чирков.
В рамках проекта "Социальное казначейство" специалисты Социального фонда будут информировать людей о том, что у них появилось право на получение социальных мер поддержки или право на получение соответствующего социального обеспечения. При этом выплаты предполагается осуществлять автоматически.