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Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни - РИА Новости, 09.12.2022
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Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни
Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни - РИА Новости, 09.12.2022
Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни
Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд), который начинает работу 1 января 2023 года, – социальный институт, который призван поддерживать РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:00
2022-12-09T10:00
сергей чирков
общество
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд), который начинает работу 1 января 2023 года, – социальный институт, который призван поддерживать человека в течение всей жизни с момента рождения, сообщил временно исполняющий обязанности главы ПФР Сергей Чирков.Социальный фонд создается в результате слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования РФ. Таким образом, все меры социальной поддержки с 2023 года будут назначаться в одной структуре.Врио главы ПФР прогнозирует повышение качества услуг, их доступность и адресность, избавление работодателей от лишней бумажной волокиты в результате введения единого тарифа страховых взносов.Объединение фондов, по его словам, позволит также существенно оптимизировать инфраструктуру. Как ранее сообщалось, в помещениях, которые освобождаются в ходе объединения фондов, организованы Центры общения старшего поколения, такой пилотный проект уже реализуется в ряде регионов страны."Продолжится работа по переходу к предоставлению выплат в формате "социального казначейства" - на основании "больших данных" без активного участия гражданина", - добавил Чирков.В рамках проекта "Социальное казначейство" специалисты Социального фонда будут информировать людей о том, что у них появилось право на получение социальных мер поддержки или право на получение соответствующего социального обеспечения. При этом выплаты предполагается осуществлять автоматически.
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сергей чирков, общество, пенсионный фонд рф
Сергей Чирков, Общество, Пенсионный фонд РФ
10:00 09.12.2022
 

Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни

© Фото : Пенсионный фонд РФСергей Чирков
Сергей Чирков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Пенсионный фонд РФ
Сергей Чирков
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд), который начинает работу 1 января 2023 года, – социальный институт, который призван поддерживать человека в течение всей жизни с момента рождения, сообщил временно исполняющий обязанности главы ПФР Сергей Чирков.
Социальный фонд создается в результате слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования РФ. Таким образом, все меры социальной поддержки с 2023 года будут назначаться в одной структуре.
"Ряд процессов по подготовке к объединению фондов уже завершился или находится на стадии высокой степени готовности. Главной целью объединения является повышение качества и упрощение предоставления услуг для граждан. Все федеральные выплаты можно будет получать в режиме "одного окна". Предусмотрена полная преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов", - рассказал РИА Новости Чирков.
Врио главы ПФР прогнозирует повышение качества услуг, их доступность и адресность, избавление работодателей от лишней бумажной волокиты в результате введения единого тарифа страховых взносов.
"Помимо снижения административной нагрузки на бизнес, вырастет количество категорий россиян, обеспеченных обязательным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме", - отметил Чирков.
Объединение фондов, по его словам, позволит также существенно оптимизировать инфраструктуру. Как ранее сообщалось, в помещениях, которые освобождаются в ходе объединения фондов, организованы Центры общения старшего поколения, такой пилотный проект уже реализуется в ряде регионов страны.
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"Продолжится работа по переходу к предоставлению выплат в формате "социального казначейства" - на основании "больших данных" без активного участия гражданина", - добавил Чирков.
В рамках проекта "Социальное казначейство" специалисты Социального фонда будут информировать людей о том, что у них появилось право на получение социальных мер поддержки или право на получение соответствующего социального обеспечения. При этом выплаты предполагается осуществлять автоматически.
 
Сергей ЧирковОбществоПенсионный фонд РФ
 
 
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