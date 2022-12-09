https://ria.ru/20221209/sotsfond-1837306321.html

Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни

Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни - РИА Новости, 09.12.2022

Сергей Чирков: соцфонд России будет поддерживать человека в течение жизни

Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд), который начинает работу 1 января 2023 года, – социальный институт, который призван поддерживать РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:00

2022-12-09T10:00

2022-12-09T10:00

сергей чирков

общество

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд), который начинает работу 1 января 2023 года, – социальный институт, который призван поддерживать человека в течение всей жизни с момента рождения, сообщил временно исполняющий обязанности главы ПФР Сергей Чирков.Социальный фонд создается в результате слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования РФ. Таким образом, все меры социальной поддержки с 2023 года будут назначаться в одной структуре.Врио главы ПФР прогнозирует повышение качества услуг, их доступность и адресность, избавление работодателей от лишней бумажной волокиты в результате введения единого тарифа страховых взносов.Объединение фондов, по его словам, позволит также существенно оптимизировать инфраструктуру. Как ранее сообщалось, в помещениях, которые освобождаются в ходе объединения фондов, организованы Центры общения старшего поколения, такой пилотный проект уже реализуется в ряде регионов страны."Продолжится работа по переходу к предоставлению выплат в формате "социального казначейства" - на основании "больших данных" без активного участия гражданина", - добавил Чирков.В рамках проекта "Социальное казначейство" специалисты Социального фонда будут информировать людей о том, что у них появилось право на получение социальных мер поддержки или право на получение соответствующего социального обеспечения. При этом выплаты предполагается осуществлять автоматически.

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/sotsialnyy-fond-1834816788.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей чирков, общество, пенсионный фонд рф