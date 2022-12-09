https://ria.ru/20221209/slabost-1837363997.html

Глава МИД Боливии считает, что конфликт вокруг Украины показал слабость ООН

Глава МИД Боливии считает, что конфликт вокруг Украины показал слабость ООН - РИА Новости, 09.12.2022

Глава МИД Боливии считает, что конфликт вокруг Украины показал слабость ООН

Конфликт вокруг Украины показал, что ООН не способна быть площадкой для диалога и дискуссий, считает глава МИД Боливии Рохелио Майта. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T03:10

2022-12-09T03:10

2022-12-09T03:10

в мире

восточная европа

оон

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МОНТЕВИДЕО, 9 дек - РИА Новости. Конфликт вокруг Украины показал, что ООН не способна быть площадкой для диалога и дискуссий, считает глава МИД Боливии Рохелио Майта.Боливия в октябре в ООН предложила создать комиссию для посредничества в урегулировании ситуации на Украине."Мы об этом заявили и стараемся продвигать (идею) на других площадках. Но мы с большой грустью видим, что такая площадка как ООН достаточно ослабла... Она забюрократизировалась и стала малоэффективной", - сказал Майта в интервью РИА Новости."Когда у нас кризис в Восточной Европе, ООН не способна быть площадкой для диалога и дискуссий. Ее пытались превратить в площадку, где одобряются резолюции, которые ничего не решают, декларации, которые вместо помощи в решении проблем лишь демонизируют кого-то. Эта инстанция не выполняет своей роли", - полагает министр.По его мнению, страны должны задуматься над тем, что новый мир будет требовать новых, измененных, модифицированных институтов.

https://ria.ru/20221206/oon-1836803790.html

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восточная европа

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