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Глава МИД Боливии считает, что конфликт вокруг Украины показал слабость ООН
Глава МИД Боливии считает, что конфликт вокруг Украины показал слабость ООН - РИА Новости, 09.12.2022
Глава МИД Боливии считает, что конфликт вокруг Украины показал слабость ООН
Конфликт вокруг Украины показал, что ООН не способна быть площадкой для диалога и дискуссий, считает глава МИД Боливии Рохелио Майта. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T03:10
2022-12-09T03:10
2022-12-09T03:10
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МОНТЕВИДЕО, 9 дек - РИА Новости. Конфликт вокруг Украины показал, что ООН не способна быть площадкой для диалога и дискуссий, считает глава МИД Боливии Рохелио Майта.Боливия в октябре в ООН предложила создать комиссию для посредничества в урегулировании ситуации на Украине."Мы об этом заявили и стараемся продвигать (идею) на других площадках. Но мы с большой грустью видим, что такая площадка как ООН достаточно ослабла... Она забюрократизировалась и стала малоэффективной", - сказал Майта в интервью РИА Новости."Когда у нас кризис в Восточной Европе, ООН не способна быть площадкой для диалога и дискуссий. Ее пытались превратить в площадку, где одобряются резолюции, которые ничего не решают, декларации, которые вместо помощи в решении проблем лишь демонизируют кого-то. Эта инстанция не выполняет своей роли", - полагает министр.По его мнению, страны должны задуматься над тем, что новый мир будет требовать новых, измененных, модифицированных институтов.
https://ria.ru/20221206/oon-1836803790.html
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в мире, восточная европа, оон
В мире, Восточная Европа, ООН
Глава МИД Боливии считает, что конфликт вокруг Украины показал слабость ООН
Глава МИД Боливии Майта: конфликт на Украине показал, что площадка ООН достаточно ослабела