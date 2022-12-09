https://ria.ru/20221209/sistemy-1837361883.html
СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников
СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников - РИА Новости, 09.12.2022
СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников
США готовят новый пакет помощи Украине на 275 млн долларов, в него войдут системы против беспилотников и ПВО, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T02:13
2022-12-09T02:13
2022-12-09T05:15
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США готовят новый пакет помощи Украине на 275 млн долларов, в него войдут системы против беспилотников и ПВО, сообщает агентство Рейтер.О новом пакете помощи могут объявить в пятницу.В него могут войти ракеты для установок HIMARS, боеприпасы для артиллерии и военные автомобили Humvee, сообщает агентство.
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в мире, технологии, украина, сша
В мире, Технологии, Украина, США
02:13 09.12.2022 (обновлено: 05:15 09.12.2022)
СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников
Reuters: США передадут Украине системы ПВО и средства по противодействию дронам