https://ria.ru/20221209/sistemy-1837361883.html

СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников

СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников - РИА Новости, 09.12.2022

СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников

США готовят новый пакет помощи Украине на 275 млн долларов, в него войдут системы против беспилотников и ПВО, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T02:13

2022-12-09T02:13

2022-12-09T05:15

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украина

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США готовят новый пакет помощи Украине на 275 млн долларов, в него войдут системы против беспилотников и ПВО, сообщает агентство Рейтер.О новом пакете помощи могут объявить в пятницу.В него могут войти ракеты для установок HIMARS, боеприпасы для артиллерии и военные автомобили Humvee, сообщает агентство.

https://ria.ru/20221208/boepripasy-1837101680.html

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в мире, технологии, украина, сша