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СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников - РИА Новости, 09.12.2022
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СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников
СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников - РИА Новости, 09.12.2022
СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников
США готовят новый пакет помощи Украине на 275 млн долларов, в него войдут системы против беспилотников и ПВО, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T02:13
2022-12-09T05:15
в мире
технологии
украина
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США готовят новый пакет помощи Украине на 275 млн долларов, в него войдут системы против беспилотников и ПВО, сообщает агентство Рейтер.О новом пакете помощи могут объявить в пятницу.В него могут войти ракеты для установок HIMARS, боеприпасы для артиллерии и военные автомобили Humvee, сообщает агентство.
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в мире, технологии, украина, сша
В мире, Технологии, Украина, США
02:13 09.12.2022 (обновлено: 05:15 09.12.2022)
 
СМИ: США готовятся передать Украине системы для защиты от беспилотников

Reuters: США передадут Украине системы ПВО и средства по противодействию дронам

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США готовят новый пакет помощи Украине на 275 млн долларов, в него войдут системы против беспилотников и ПВО, сообщает агентство Рейтер.
"США готовятся отправить Украине пакет помощи на сумму 275 млн долларов с новыми возможностями по защите от БПЛА и для укрепления ПВО", - сообщает агентство со ссылкой на документ и слова знакомых с ситуацией источников.
О новом пакете помощи могут объявить в пятницу.
В него могут войти ракеты для установок HIMARS, боеприпасы для артиллерии и военные автомобили Humvee, сообщает агентство.
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