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В Ярославле выясняют обстоятельства смерти в больнице школьницы - РИА Новости, 09.12.2022
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В Ярославле выясняют обстоятельства смерти в больнице школьницы
В Ярославле выясняют обстоятельства смерти в больнице школьницы - РИА Новости, 09.12.2022
В Ярославле выясняют обстоятельства смерти в больнице школьницы
Следственные органы начали проверку после смерти 15-летней школьницы в больнице в Ярославле, куда девочка попала с недомоганием, сообщили РИА Новости в СУСК... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:34
2022-12-09T12:34
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после смерти 15-летней школьницы в больнице в Ярославле, куда девочка попала с недомоганием, сообщили РИА Новости в СУСК России по Ярославской области."Предварительно установлено, что 15-летняя жительница Ярославской области 6 декабря 2022 года с признаками недомогания доставлена в медицинское учреждение города Ярославля, где спустя сутки наступила ее смерть", - сообщили в СУСК.Отмечается, что в настоящее время следователи изучают медицинскую документацию, проводят опрос граждан, в рамках проверки назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что первоначально девочке диагностировали ОРВИ.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
12:34 09.12.2022
 
В Ярославле выясняют обстоятельства смерти в больнице школьницы

СК в Ярославле выясняет обстоятельства смерти в больнице 15-летней школьницы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после смерти 15-летней школьницы в больнице в Ярославле, куда девочка попала с недомоганием, сообщили РИА Новости в СУСК России по Ярославской области.
"Предварительно установлено, что 15-летняя жительница Ярославской области 6 декабря 2022 года с признаками недомогания доставлена в медицинское учреждение города Ярославля, где спустя сутки наступила ее смерть", - сообщили в СУСК.
Отмечается, что в настоящее время следователи изучают медицинскую документацию, проводят опрос граждан, в рамках проверки назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что первоначально девочке диагностировали ОРВИ.
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