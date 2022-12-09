https://ria.ru/20221209/shkolnitsa-1837444760.html
В Ярославле выясняют обстоятельства смерти в больнице школьницы
В Ярославле выясняют обстоятельства смерти в больнице школьницы - РИА Новости, 09.12.2022
В Ярославле выясняют обстоятельства смерти в больнице школьницы
Следственные органы начали проверку после смерти 15-летней школьницы в больнице в Ярославле, куда девочка попала с недомоганием, сообщили РИА Новости в СУСК... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:34
2022-12-09T12:34
2022-12-09T12:34
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после смерти 15-летней школьницы в больнице в Ярославле, куда девочка попала с недомоганием, сообщили РИА Новости в СУСК России по Ярославской области."Предварительно установлено, что 15-летняя жительница Ярославской области 6 декабря 2022 года с признаками недомогания доставлена в медицинское учреждение города Ярославля, где спустя сутки наступила ее смерть", - сообщили в СУСК.Отмечается, что в настоящее время следователи изучают медицинскую документацию, проводят опрос граждан, в рамках проверки назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что первоначально девочке диагностировали ОРВИ.
https://ria.ru/20221209/kamery-1837424231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль
В Ярославле выясняют обстоятельства смерти в больнице школьницы
СК в Ярославле выясняет обстоятельства смерти в больнице 15-летней школьницы
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после смерти 15-летней школьницы в больнице в Ярославле, куда девочка попала с недомоганием, сообщили РИА Новости в СУСК России по Ярославской области.
"Предварительно установлено, что 15-летняя жительница Ярославской области 6 декабря 2022 года с признаками недомогания доставлена в медицинское учреждение города Ярославля, где спустя сутки наступила ее смерть", - сообщили в СУСК.
Отмечается, что в настоящее время следователи изучают медицинскую документацию, проводят опрос граждан, в рамках проверки назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что первоначально девочке диагностировали ОРВИ.