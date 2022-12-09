https://ria.ru/20221209/serdtseparmy-1837515872.html
Фильм "Сердце пармы" покажут в Австралии
Фильм "Сердце пармы" покажут в Австралии - РИА Новости, 09.12.2022
Фильм "Сердце пармы" покажут в Австралии
Историческую драму "Сердце пармы" покажут на Russian Film Festival в Мельбурне, сообщает "Роскино". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:56
2022-12-09T18:56
2022-12-09T18:56
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Историческую драму "Сердце пармы" покажут на Russian Film Festival в Мельбурне, сообщает "Роскино".Фильм основан на одноименном историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Сюжет основан на реальных исторических событиях второй половины XV века. В картине снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис и другиеРанее лента установила рекорд, удержавшись на первом месте в национальном прокате восемь недель.Также в программе RFF – драматический триллер "Одна" Дмитрия Суворова и комедия "Молодой человек" Александра Фомина. Юные зрители увидят два мультфильма: "Чинк: хвостатый детектив" и "Фиксики против кработов".Дни российского кино пройдут в Австралии в офлайн-формате 9 — 11 декабря. В 2020 году фестиваль проводился онлайн и собрал почти 87 тысяч зрителей.
https://ria.ru/20221129/serdtseparmy-1834948335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, мельбурн, австралия, москва, роскино, сергей пускепалис
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Мельбурн, Австралия, Москва, Роскино, Сергей Пускепалис
Фильм "Сердце пармы" покажут в Австралии
Фильм "Сердце пармы" покажут в Мельбурне в ходе Russian Film Festival
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Историческую драму "Сердце пармы" покажут на Russian Film Festival в Мельбурне, сообщает "Роскино".
Фильм основан на одноименном историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Сюжет основан на реальных исторических событиях второй половины XV века. В картине снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис и другие
Ранее лента установила рекорд, удержавшись на первом месте в национальном прокате восемь недель.
Также в программе RFF – драматический триллер "Одна" Дмитрия Суворова и комедия "Молодой человек" Александра Фомина. Юные зрители увидят два мультфильма: "Чинк: хвостатый детектив" и "Фиксики против кработов".
Дни российского кино пройдут в Австралии в офлайн-формате 9 — 11 декабря. В 2020 году фестиваль проводился онлайн и собрал почти 87 тысяч зрителей.