https://ria.ru/20221209/serdtseparmy-1837515872.html

Фильм "Сердце пармы" покажут в Австралии

Фильм "Сердце пармы" покажут в Австралии - РИА Новости, 09.12.2022

Фильм "Сердце пармы" покажут в Австралии

Историческую драму "Сердце пармы" покажут на Russian Film Festival в Мельбурне, сообщает "Роскино". РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:56

2022-12-09T18:56

2022-12-09T18:56

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Историческую драму "Сердце пармы" покажут на Russian Film Festival в Мельбурне, сообщает "Роскино".Фильм основан на одноименном историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Сюжет основан на реальных исторических событиях второй половины XV века. В картине снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис и другиеРанее лента установила рекорд, удержавшись на первом месте в национальном прокате восемь недель.Также в программе RFF – драматический триллер "Одна" Дмитрия Суворова и комедия "Молодой человек" Александра Фомина. Юные зрители увидят два мультфильма: "Чинк: хвостатый детектив" и "Фиксики против кработов".Дни российского кино пройдут в Австралии в офлайн-формате 9 — 11 декабря. В 2020 году фестиваль проводился онлайн и собрал почти 87 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20221129/serdtseparmy-1834948335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, мельбурн, австралия, москва, роскино, сергей пускепалис