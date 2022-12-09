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S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы - РИА Новости, 09.12.2022
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Туризм
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S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы
S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы - РИА Новости, 09.12.2022
S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы
Сбой произошел в онлайн-регистрации на рейсы российской S7 Airlines, также увеличено время регистрации в аэропортах; авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:08
2022-12-09T13:23
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сбой произошел в онлайн-регистрации на рейсы российской S7 Airlines, также увеличено время регистрации в аэропортах; авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы, при необходимости переоформит билеты без доплат, сообщила РИА Новости представитель компании.Она добавила, что специалисты компании работают над устранением ошибки, уже доступна онлайн-регистрация на рейсы из Москвы."S7 Airlines приносит путешественникам извинения за неудобства. Авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы. При необходимости S7 Airlines переоформит пассажирам билеты без доплат", - отметила она.
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москва, s7 airlines, россия, происшествия, новости - туризм
Москва, S7 Airlines, Россия, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
13:08 09.12.2022 (обновлено: 13:23 09.12.2022)
 
S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы

Авиакомпания S7 сообщила о сбое в онлайн-регистрации на рейсы и в аэропортах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сбой произошел в онлайн-регистрации на рейсы российской S7 Airlines, также увеличено время регистрации в аэропортах; авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы, при необходимости переоформит билеты без доплат, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Из-за обновления новой системы бронирования ORS были сбои в онлайн-регистрации на рейсы S7 Airlines, а также увеличено время регистрации в аэропортах", - сказала представитель S7.
Она добавила, что специалисты компании работают над устранением ошибки, уже доступна онлайн-регистрация на рейсы из Москвы.
"S7 Airlines приносит путешественникам извинения за неудобства. Авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы. При необходимости S7 Airlines переоформит пассажирам билеты без доплат", - отметила она.
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