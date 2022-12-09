https://ria.ru/20221209/sboy-1837456019.html

S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы

S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы - РИА Новости, 09.12.2022

S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы

Сбой произошел в онлайн-регистрации на рейсы российской S7 Airlines, также увеличено время регистрации в аэропортах; авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:08

2022-12-09T13:08

2022-12-09T13:23

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сбой произошел в онлайн-регистрации на рейсы российской S7 Airlines, также увеличено время регистрации в аэропортах; авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы, при необходимости переоформит билеты без доплат, сообщила РИА Новости представитель компании.Она добавила, что специалисты компании работают над устранением ошибки, уже доступна онлайн-регистрация на рейсы из Москвы."S7 Airlines приносит путешественникам извинения за неудобства. Авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы. При необходимости S7 Airlines переоформит пассажирам билеты без доплат", - отметила она.

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2022

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