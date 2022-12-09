https://ria.ru/20221209/sboy-1837456019.html
S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы
S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы - РИА Новости, 09.12.2022
S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы
Сбой произошел в онлайн-регистрации на рейсы российской S7 Airlines, также увеличено время регистрации в аэропортах; авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:08
2022-12-09T13:08
2022-12-09T13:23
москва
s7 airlines
россия
происшествия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784677221_0:0:2351:1322_1920x0_80_0_0_59c737d3a355845667c70abaa1391407.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сбой произошел в онлайн-регистрации на рейсы российской S7 Airlines, также увеличено время регистрации в аэропортах; авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы, при необходимости переоформит билеты без доплат, сообщила РИА Новости представитель компании.Она добавила, что специалисты компании работают над устранением ошибки, уже доступна онлайн-регистрация на рейсы из Москвы."S7 Airlines приносит путешественникам извинения за неудобства. Авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы. При необходимости S7 Airlines переоформит пассажирам билеты без доплат", - отметила она.
https://ria.ru/20221208/s7-1837250062.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784677221_214:0:2303:1567_1920x0_80_0_0_75a8780d12d793a5650c9292b08f1e8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, s7 airlines, россия, происшествия, новости - туризм
Москва, S7 Airlines, Россия, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
13:08 09.12.2022 (обновлено: 13:23 09.12.2022)
S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы
Авиакомпания S7 сообщила о сбое в онлайн-регистрации на рейсы и в аэропортах