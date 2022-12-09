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Зампред ЦИК Булаев прокомментировал санкции США против него - РИА Новости, 09.12.2022
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Зампред ЦИК Булаев прокомментировал санкции США против него
Зампред ЦИК Булаев прокомментировал санкции США против него - РИА Новости, 09.12.2022
Зампред ЦИК Булаев прокомментировал санкции США против него
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что его не волнуют введенные против него санкции... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:53
2022-12-09T22:54
политика
николай булаев
элла памфилова
сша
цик рф
россия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что его не волнуют введенные против него санкции США, в Америке он никогда не был и не собирался.Ранее в пятницу американский минфин сообщил, что США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и других членов избиркома."Ни жарко, ни холодно, я в Америке ни разу не был, не собирался, хоть и приглашали когда-то", - сказал Булаев.
https://ria.ru/20221209/pamfilova-1837599883.html
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политика, николай булаев, элла памфилова, сша, цик рф, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Политика, Николай Булаев, Элла Памфилова, США, ЦИК РФ, Россия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
18:53 09.12.2022 (обновлено: 22:54 09.12.2022)
 
Зампред ЦИК Булаев прокомментировал санкции США против него

Зампред ЦИК Булаев заявил, что ему все равно на введенные против него санкции США

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что его не волнуют введенные против него санкции США, в Америке он никогда не был и не собирался.
Ранее в пятницу американский минфин сообщил, что США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и других членов избиркома.
"Ни жарко, ни холодно, я в Америке ни разу не был, не собирался, хоть и приглашали когда-то", - сказал Булаев.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 18:51
Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США
 
ПолитикаНиколай БулаевЭлла ПамфиловаСШАЦИК РФРоссияСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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