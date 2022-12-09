https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837600583.html

Зампред ЦИК Булаев прокомментировал санкции США против него

Зампред ЦИК Булаев прокомментировал санкции США против него - РИА Новости, 09.12.2022

Зампред ЦИК Булаев прокомментировал санкции США против него

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что его не волнуют введенные против него санкции... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:53

2022-12-09T18:53

2022-12-09T22:54

политика

николай булаев

элла памфилова

сша

цик рф

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санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что его не волнуют введенные против него санкции США, в Америке он никогда не был и не собирался.Ранее в пятницу американский минфин сообщил, что США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и других членов избиркома."Ни жарко, ни холодно, я в Америке ни разу не был, не собирался, хоть и приглашали когда-то", - сказал Булаев.

https://ria.ru/20221209/pamfilova-1837599883.html

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политика, николай булаев, элла памфилова, сша, цик рф, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции