https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837586028.html

США ввели санкции против российского ЦИК

США ввели санкции против российского ЦИК - РИА Новости, 09.12.2022

США ввели санкции против российского ЦИК

США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой и других членов избиркома, сообщает американский минфин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:12

2022-12-09T18:12

2022-12-09T18:20

политика

сша

цик рф

элла памфилова

россия

николай булаев

наталья бударина

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой и других членов избиркома, сообщает американский минфин.Как говорится в распространенном сообщении минфина, санкции связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении новых территорий в состав РФ. В списки попала Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина и другие, всего 15 фамилий.Кроме того, говорится в сообщении, санкции введены против людей, которых США связывают с якобы организацией "фильтрационных" лагерей для украинцев, в частности, против чиновников администрации президента Олега Нестерова и Евгения Кима, а также представителей Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832607900.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, сша, цик рф, элла памфилова, россия, николай булаев, наталья бударина, санкции в отношении россии