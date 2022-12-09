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США ввели санкции против российского ЦИК - РИА Новости, 09.12.2022
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США ввели санкции против российского ЦИК
США ввели санкции против российского ЦИК - РИА Новости, 09.12.2022
США ввели санкции против российского ЦИК
США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой и других членов избиркома, сообщает американский минфин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:12
2022-12-09T18:20
политика
сша
цик рф
элла памфилова
россия
николай булаев
наталья бударина
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой и других членов избиркома, сообщает американский минфин.Как говорится в распространенном сообщении минфина, санкции связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении новых территорий в состав РФ. В списки попала Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина и другие, всего 15 фамилий.Кроме того, говорится в сообщении, санкции введены против людей, которых США связывают с якобы организацией "фильтрационных" лагерей для украинцев, в частности, против чиновников администрации президента Олега Нестерова и Евгения Кима, а также представителей Донецкой Народной Республики.
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политика, сша, цик рф, элла памфилова, россия, николай булаев, наталья бударина, санкции в отношении россии
Политика, США, ЦИК РФ, Элла Памфилова, Россия, Николай Булаев, Наталья Бударина, Санкции в отношении России
18:12 09.12.2022 (обновлено: 18:20 09.12.2022)
 
США ввели санкции против российского ЦИК

Минфин США ввел санкции против Памфиловой и некоторых членов российского Центризбиркома

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой и других членов избиркома, сообщает американский минфин.
Как говорится в распространенном сообщении минфина, санкции связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении новых территорий в состав РФ. В списки попала Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина и другие, всего 15 фамилий.
Кроме того, говорится в сообщении, санкции введены против людей, которых США связывают с якобы организацией "фильтрационных" лагерей для украинцев, в частности, против чиновников администрации президента Олега Нестерова и Евгения Кима, а также представителей Донецкой Народной Республики.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 18:52
США ввели санкции против россиянина, белоруски и трех компаний из Гватемалы
 
ПолитикаСШАЦИК РФЭлла ПамфиловаРоссияНиколай БулаевНаталья БударинаСанкции в отношении России
 
 
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