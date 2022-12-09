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Канада ввела санкции против МВД, ЦИК, ФСИН, СК и Минюста - РИА Новости, 09.12.2022
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Канада ввела санкции против МВД, ЦИК, ФСИН, СК и Минюста
Канада ввела санкции против МВД, ЦИК, ФСИН, СК и Минюста - РИА Новости, 09.12.2022
Канада ввела санкции против МВД, ЦИК, ФСИН, СК и Минюста
Канада ввела санкции против министерства внутренних дел РФ, Центральной избирательной комиссии России, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:05
2022-12-09T16:23
россия
канада
в мире
санкции
санкции в отношении россии
цик рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства внутренних дел РФ, Центральной избирательной комиссии России, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета РФ и министерства юстиции.Согласно перечню физических и юридических лиц, против которых Канада ввела санкции, в нем также значится Федеральное агентство по делам национальностей.Под санкции против России также попали 33 человека.
https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837454138.html
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россия, канада, в мире, санкции, санкции в отношении россии, цик рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Канада, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, ЦИК РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство юстиции РФ (Минюст России)
16:05 09.12.2022 (обновлено: 16:23 09.12.2022)
 
Канада ввела санкции против МВД, ЦИК, ФСИН, СК и Минюста

Канада ввела санкции против МВД, ЦИК, ФСИН, СК, ФАДН и Минюста

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства внутренних дел РФ, Центральной избирательной комиссии России, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета РФ и министерства юстиции.
Согласно перечню физических и юридических лиц, против которых Канада ввела санкции, в нем также значится Федеральное агентство по делам национальностей.
Под санкции против России также попали 33 человека.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 13:00
Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря
 
РоссияКанадаВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииЦИК РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Министерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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