https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837523582.html

Канада ввела санкции против МВД, ЦИК, ФСИН, СК и Минюста

Канада ввела санкции против МВД, ЦИК, ФСИН, СК и Минюста - РИА Новости, 09.12.2022

Канада ввела санкции против МВД, ЦИК, ФСИН, СК и Минюста

Канада ввела санкции против министерства внутренних дел РФ, Центральной избирательной комиссии России, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:05

2022-12-09T16:05

2022-12-09T16:23

россия

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства внутренних дел РФ, Центральной избирательной комиссии России, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета РФ и министерства юстиции.Согласно перечню физических и юридических лиц, против которых Канада ввела санкции, в нем также значится Федеральное агентство по делам национальностей.Под санкции против России также попали 33 человека.

https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837454138.html

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канада

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

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