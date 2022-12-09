https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837454138.html

Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря

Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря - РИА Новости, 09.12.2022

Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря

Главы МИД Евросоюза на заседании 12 декабря планируют утвердить новый пакет санкций против России, а также санкции против Ирана, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:00

2022-12-09T13:00

2022-12-09T13:11

санкции

россия

евросоюз

иран

санкции в отношении россии

в мире

европа

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БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза на заседании 12 декабря планируют утвердить новый пакет санкций против России, а также санкции против Ирана, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены", - сказал представитель ЕС, отвечая на вопрос о новых ограничительных мерах в отношении России и Ирана.

https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837449619.html

россия

иран

европа

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Владимир Лаврентьев

санкции, россия, евросоюз, иран, санкции в отношении россии, в мире, европа