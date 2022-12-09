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Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря - РИА Новости, 09.12.2022
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Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря
Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря - РИА Новости, 09.12.2022
Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря
Главы МИД Евросоюза на заседании 12 декабря планируют утвердить новый пакет санкций против России, а также санкции против Ирана, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:00
2022-12-09T13:11
санкции
россия
евросоюз
иран
санкции в отношении россии
в мире
европа
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза на заседании 12 декабря планируют утвердить новый пакет санкций против России, а также санкции против Ирана, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены", - сказал представитель ЕС, отвечая на вопрос о новых ограничительных мерах в отношении России и Ирана.
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санкции, россия, евросоюз, иран, санкции в отношении россии, в мире, европа
Санкции, Россия, Евросоюз, Иран, Санкции в отношении России, В мире, Европа
13:00 09.12.2022 (обновлено: 13:11 09.12.2022)
 
Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря

Главы МИД Евросоюза планируют утвердить новые санкции против России и Ирана 12 декабря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза на заседании 12 декабря планируют утвердить новый пакет санкций против России, а также санкции против Ирана, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены", - сказал представитель ЕС, отвечая на вопрос о новых ограничительных мерах в отношении России и Ирана.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
12:48
Штамповка Западом санкций начинает затихать, заявил Лукашенко
 
СанкцииРоссияЕвросоюзИранСанкции в отношении РоссииВ миреЕвропа
 
 
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