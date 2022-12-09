https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837454138.html
Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря
Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря - РИА Новости, 09.12.2022
Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря
Главы МИД Евросоюза на заседании 12 декабря планируют утвердить новый пакет санкций против России, а также санкции против Ирана, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:00
2022-12-09T13:00
2022-12-09T13:11
санкции
россия
евросоюз
иран
санкции в отношении россии
в мире
европа
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза на заседании 12 декабря планируют утвердить новый пакет санкций против России, а также санкции против Ирана, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены", - сказал представитель ЕС, отвечая на вопрос о новых ограничительных мерах в отношении России и Ирана.
https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837449619.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, россия, евросоюз, иран, санкции в отношении россии, в мире, европа
Санкции, Россия, Евросоюз, Иран, Санкции в отношении России, В мире, Европа
13:00 09.12.2022 (обновлено: 13:11 09.12.2022)
Источник: главы МИД ЕС утвердят новые санкции против России 12 декабря
Главы МИД Евросоюза планируют утвердить новые санкции против России и Ирана 12 декабря