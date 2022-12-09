https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837424082.html

Великобритания расширила персональные санкции против России

Великобритания расширила персональные санкции против России - РИА Новости, 09.12.2022

Великобритания расширила персональные санкции против России

Великобритания ввела санкции против пяти российских представителей Вооруженных сил и силовых ведомств, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:36

2022-12-09T11:36

2022-12-09T11:56

великобритания

россия

санкции в отношении россии

в мире

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против пяти российских представителей Вооруженных сил и силовых ведомств, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.В расширенный санкционный список попали два сотрудника ФСБ: уполномоченный сотрудник первого управления службы по защите конституционного порядка и борьбе с терроризмом Андрей Тишенин и капитан Артур Шамбазов.Санкции также ввели против главы департамента государственных прокуроров Ростовской области Олега Ткаченко, командующего 90-ой танковой дивизией полковника Рамиля Ибатуллина и Валентина Опарина, следователя и заместителя главы 534-ого военного следственного управления Вооруженных сил Черноморского флота России.

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835374978.html

великобритания

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, россия, санкции в отношении россии, в мире, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)