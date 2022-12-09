https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837424082.html
Великобритания расширила персональные санкции против России
Великобритания расширила персональные санкции против России - РИА Новости, 09.12.2022
Великобритания расширила персональные санкции против России
Великобритания ввела санкции против пяти российских представителей Вооруженных сил и силовых ведомств, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:36
2022-12-09T11:36
2022-12-09T11:56
великобритания
россия
санкции в отношении россии
в мире
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против пяти российских представителей Вооруженных сил и силовых ведомств, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.В расширенный санкционный список попали два сотрудника ФСБ: уполномоченный сотрудник первого управления службы по защите конституционного порядка и борьбе с терроризмом Андрей Тишенин и капитан Артур Шамбазов.Санкции также ввели против главы департамента государственных прокуроров Ростовской области Олега Ткаченко, командующего 90-ой танковой дивизией полковника Рамиля Ибатуллина и Валентина Опарина, следователя и заместителя главы 534-ого военного следственного управления Вооруженных сил Черноморского флота России.
https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835374978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, россия, санкции в отношении россии, в мире, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Великобритания, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
11:36 09.12.2022 (обновлено: 11:56 09.12.2022)
Великобритания расширила персональные санкции против России
Британия ввела санкции против пятерых российских представителей армии и силовых ведомств