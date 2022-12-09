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Великобритания расширила персональные санкции против России - РИА Новости, 09.12.2022
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Великобритания расширила персональные санкции против России
Великобритания расширила персональные санкции против России - РИА Новости, 09.12.2022
Великобритания расширила персональные санкции против России
Великобритания ввела санкции против пяти российских представителей Вооруженных сил и силовых ведомств, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:36
2022-12-09T11:56
великобритания
россия
санкции в отношении россии
в мире
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против пяти российских представителей Вооруженных сил и силовых ведомств, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.В расширенный санкционный список попали два сотрудника ФСБ: уполномоченный сотрудник первого управления службы по защите конституционного порядка и борьбе с терроризмом Андрей Тишенин и капитан Артур Шамбазов.Санкции также ввели против главы департамента государственных прокуроров Ростовской области Олега Ткаченко, командующего 90-ой танковой дивизией полковника Рамиля Ибатуллина и Валентина Опарина, следователя и заместителя главы 534-ого военного следственного управления Вооруженных сил Черноморского флота России.
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великобритания, россия, санкции в отношении россии, в мире, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Великобритания, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
11:36 09.12.2022 (обновлено: 11:56 09.12.2022)
 
Великобритания расширила персональные санкции против России

Британия ввела санкции против пятерых российских представителей армии и силовых ведомств

© AP Photo / Alberto PezzaliПрохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против пяти российских представителей Вооруженных сил и силовых ведомств, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
В расширенный санкционный список попали два сотрудника ФСБ: уполномоченный сотрудник первого управления службы по защите конституционного порядка и борьбе с терроризмом Андрей Тишенин и капитан Артур Шамбазов.
Санкции также ввели против главы департамента государственных прокуроров Ростовской области Олега Ткаченко, командующего 90-ой танковой дивизией полковника Рамиля Ибатуллина и Валентина Опарина, следователя и заместителя главы 534-ого военного следственного управления Вооруженных сил Черноморского флота России.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 18:02
Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов
 
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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