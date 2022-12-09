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СМИ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая - РИА Новости, 09.12.2022
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СМИ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая
СМИ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая - РИА Новости, 09.12.2022
СМИ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая
США планируют в пятницу ввести против России и Китая новые санкции, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в этих странах, сообщает газета... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:15
2022-12-09T07:15
россия
сша
китай
евросоюз
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США планируют в пятницу ввести против России и Китая новые санкции, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в этих странах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Основная часть ожидаемых санкций будет введена в соответствии с так называемым законом Магнитского.Другая часть санкций будет касаться иранских беспилотников, якобы размещаемых на территории России, что РФ не раз опровергала, и незаконного рыболовства в Тихом океане, в поддержке которого Вашингтон обвиняет Пекин.США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
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россия
сша
китай
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россия, сша, китай, евросоюз
Россия, США, Китай, Евросоюз
07:15 09.12.2022
 
СМИ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая

WSJ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая по "акту Магнитского"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США планируют в пятницу ввести против России и Китая новые санкции, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в этих странах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Основная часть ожидаемых санкций будет введена в соответствии с так называемым законом Магнитского.
Другая часть санкций будет касаться иранских беспилотников, якобы размещаемых на территории России, что РФ не раз опровергала, и незаконного рыболовства в Тихом океане, в поддержке которого Вашингтон обвиняет Пекин.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
Евросоюз - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 11:41
Лавров отреагировал на введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций
 
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