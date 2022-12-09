https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837370344.html

СМИ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая

СМИ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая - РИА Новости, 09.12.2022

СМИ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая

США планируют в пятницу ввести против России и Китая новые санкции, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в этих странах, сообщает газета... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:15

2022-12-09T07:15

2022-12-09T07:15

россия

сша

китай

евросоюз

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США планируют в пятницу ввести против России и Китая новые санкции, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в этих странах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Основная часть ожидаемых санкций будет введена в соответствии с так называемым законом Магнитского.Другая часть санкций будет касаться иранских беспилотников, якобы размещаемых на территории России, что РФ не раз опровергала, и незаконного рыболовства в Тихом океане, в поддержке которого Вашингтон обвиняет Пекин.США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.

https://ria.ru/20201208/sanktsii-1588171742.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, евросоюз