https://ria.ru/20221209/sammit-1837434865.html

Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС

Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС - РИА Новости, 09.12.2022

Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:06

2022-12-09T12:06

2022-12-09T13:02

александр лукашенко

белоруссия

евразийский экономический союз

шос

брикс

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН."Полагаю, настало время для проведения саммита стран – членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече", - заявил Лукашенко в пятницу на саммите ЕАЭС.По его словам, "стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия, например формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют, а также темы энергетики и безопасности".Белорусский президент подчеркнул, что эта тема особенно актуально звучит на фоне председательства в будущем году в ЕАЭС России, и высказал мнение, что подобное мероприятие можно было бы организовать в период председательства РФ.Лукашенко заявил, что растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. В этой связи он заявил, что ЕАЭС должен идти с ними в ногу.

https://ria.ru/20221209/energetika-1837428745.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, евразийский экономический союз, шос, брикс