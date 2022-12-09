https://ria.ru/20221209/sammit-1837434865.html
Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС
Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС - РИА Новости, 09.12.2022
Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:06
2022-12-09T12:06
2022-12-09T13:02
александр лукашенко
белоруссия
евразийский экономический союз
шос
брикс
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН."Полагаю, настало время для проведения саммита стран – членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече", - заявил Лукашенко в пятницу на саммите ЕАЭС.По его словам, "стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия, например формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют, а также темы энергетики и безопасности".Белорусский президент подчеркнул, что эта тема особенно актуально звучит на фоне председательства в будущем году в ЕАЭС России, и высказал мнение, что подобное мероприятие можно было бы организовать в период председательства РФ.Лукашенко заявил, что растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. В этой связи он заявил, что ЕАЭС должен идти с ними в ногу.
https://ria.ru/20221209/energetika-1837428745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, евразийский экономический союз, шос, брикс
Александр Лукашенко, Белоруссия, Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС
12:06 09.12.2022 (обновлено: 13:02 09.12.2022)
Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС
Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС и обсудить экономику
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН.
"Полагаю, настало время для проведения саммита стран – членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече", - заявил Лукашенко в пятницу на саммите ЕАЭС.
По его словам, "стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия, например формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют, а также темы энергетики и безопасности".
Белорусский президент подчеркнул, что эта тема особенно актуально звучит на фоне председательства в будущем году в ЕАЭС России
, и высказал мнение, что подобное мероприятие можно было бы организовать в период председательства РФ.
Лукашенко заявил, что растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. В этой связи он заявил, что ЕАЭС должен идти с ними в ногу.