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Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС - РИА Новости, 09.12.2022
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Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС
Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС - РИА Новости, 09.12.2022
Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:06
2022-12-09T13:02
александр лукашенко
белоруссия
евразийский экономический союз
шос
брикс
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН."Полагаю, настало время для проведения саммита стран – членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече", - заявил Лукашенко в пятницу на саммите ЕАЭС.По его словам, "стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия, например формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют, а также темы энергетики и безопасности".Белорусский президент подчеркнул, что эта тема особенно актуально звучит на фоне председательства в будущем году в ЕАЭС России, и высказал мнение, что подобное мероприятие можно было бы организовать в период председательства РФ.Лукашенко заявил, что растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. В этой связи он заявил, что ЕАЭС должен идти с ними в ногу.
https://ria.ru/20221209/energetika-1837428745.html
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александр лукашенко, белоруссия, евразийский экономический союз, шос, брикс
Александр Лукашенко, Белоруссия, Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС
12:06 09.12.2022 (обновлено: 13:02 09.12.2022)
 
Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС

Лукашенко призвал провести единый саммит членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС и обсудить экономику

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, возможно, с привлечением отдельных стран АСЕАН.
"Полагаю, настало время для проведения саммита стран – членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече", - заявил Лукашенко в пятницу на саммите ЕАЭС.
По его словам, "стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия, например формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют, а также темы энергетики и безопасности".
Белорусский президент подчеркнул, что эта тема особенно актуально звучит на фоне председательства в будущем году в ЕАЭС России, и высказал мнение, что подобное мероприятие можно было бы организовать в период председательства РФ.
Лукашенко заявил, что растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. В этой связи он заявил, что ЕАЭС должен идти с ними в ногу.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
11:55
Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияЕвразийский экономический союзШОСБРИКС
 
 
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