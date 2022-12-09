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В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.12.2022
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В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа
В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.12.2022
В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа
Десять человек эвакуировали из дома в Рязани, частично обрушившегося после взрыва газа, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:05
2022-12-09T19:24
происшествия
рязань
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Десять человек эвакуировали из дома в Рязани, частично обрушившегося после взрыва газа, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Рязанской области.Там уточнили, что из-под завалов дома спасены двое мужчин - 29 и 20 лет, оба госпитализированы.Ранее прокуратура региона сообщила, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования, сообщает прокуратура региона. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов.
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происшествия, рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
19:05 09.12.2022 (обновлено: 19:24 09.12.2022)
 
В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа

Десять человек эвакуировали из дома в Рязани, частично обрушившегося после взрыва газа

© Фото : Павел Малков/TelegramМесто взрыва газа в жилом доме в Рязани
Место взрыва газа в жилом доме в Рязани - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Павел Малков/Telegram
Место взрыва газа в жилом доме в Рязани
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Десять человек эвакуировали из дома в Рязани, частично обрушившегося после взрыва газа, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Рязанской области.
"Из дома было эвакуировано 10 человек, на данный момент на месте происшествия дежурят автобусы, для их размещения будут подготовлены два пункта временного размещения", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что из-под завалов дома спасены двое мужчин - 29 и 20 лет, оба госпитализированы.
Ранее прокуратура региона сообщила, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования, сообщает прокуратура региона. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов.
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ПроисшествияРязаньРязанская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
 
 
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