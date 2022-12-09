https://ria.ru/20221209/ryazan-1837605642.html

В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа

В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.12.2022

В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа

Десять человек эвакуировали из дома в Рязани, частично обрушившегося после взрыва газа, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:05

2022-12-09T19:05

2022-12-09T19:24

происшествия

рязань

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Десять человек эвакуировали из дома в Рязани, частично обрушившегося после взрыва газа, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Рязанской области.Там уточнили, что из-под завалов дома спасены двое мужчин - 29 и 20 лет, оба госпитализированы.Ранее прокуратура региона сообщила, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования, сообщает прокуратура региона. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв бытового газа в жилом доме в рязани