https://ria.ru/20221209/ryazan-1837605642.html
В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа
В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.12.2022
В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа
Десять человек эвакуировали из дома в Рязани, частично обрушившегося после взрыва газа, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:05
2022-12-09T19:05
2022-12-09T19:24
происшествия
рязань
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837590501_0:344:960:884_1920x0_80_0_0_6df080e27e9bec5b6a7ec4c0604feef0.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Десять человек эвакуировали из дома в Рязани, частично обрушившегося после взрыва газа, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Рязанской области.Там уточнили, что из-под завалов дома спасены двое мужчин - 29 и 20 лет, оба госпитализированы.Ранее прокуратура региона сообщила, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования, сообщает прокуратура региона. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
рязань
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837590501_0:254:960:974_1920x0_80_0_0_62d2bcd3b2f4b28e9e4c848885fcf91f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
19:05 09.12.2022 (обновлено: 19:24 09.12.2022)
В Рязани десять человек эвакуировали из дома, где прогремел взрыв газа
Десять человек эвакуировали из дома в Рязани, частично обрушившегося после взрыва газа