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Лукашенко высказался о межгосударственных расчетах в российских рублях

Лукашенко высказался о межгосударственных расчетах в российских рублях - РИА Новости, 09.12.2022

Лукашенко высказался о межгосударственных расчетах в российских рублях

Белоруссию устраивает использование в межгосударственных расчетах российского рубля, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:02

2022-12-09T18:02

2022-12-09T18:02

экономика

александр лукашенко

белоруссия

евразийский экономический союз

россия

в мире

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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Белоруссию устраивает использование в межгосударственных расчетах российского рубля, заявил президент республики Александр Лукашенко.Он отметил, что к решению отказаться от использования доллара в расчетах между Белоруссией и Россией подтолкнули обстоятельства и это был вынужденный шаг, однако каких-то проблем в связи с этим нет. "Когда нас вынудили, я сказал: "Ну и ничего, мы удовлетворены российским рублем", - констатировал Лукашенко.Белорусский лидер обратил внимание, что Белоруссия сама выступала инициатором перехода на российский рубль в расчетах за энергоресурсы. "Мы давно, если помните, России предлагали: "Давайте торговать за российский рубль" - "Нет, давайте за доллар" (отвечали с российской стороны – ред.). И мы вынуждены были этот доллар зарабатывать неизвестно где и потом платить за нефть, газ", - напомнил Лукашенко.

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экономика, александр лукашенко, белоруссия, евразийский экономический союз, россия, в мире