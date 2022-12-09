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Лукашенко высказался о межгосударственных расчетах в российских рублях - РИА Новости, 09.12.2022
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Лукашенко высказался о межгосударственных расчетах в российских рублях
Лукашенко высказался о межгосударственных расчетах в российских рублях - РИА Новости, 09.12.2022
Лукашенко высказался о межгосударственных расчетах в российских рублях
Белоруссию устраивает использование в межгосударственных расчетах российского рубля, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:02
2022-12-09T18:02
экономика
александр лукашенко
белоруссия
евразийский экономический союз
россия
в мире
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Белоруссию устраивает использование в межгосударственных расчетах российского рубля, заявил президент республики Александр Лукашенко.Он отметил, что к решению отказаться от использования доллара в расчетах между Белоруссией и Россией подтолкнули обстоятельства и это был вынужденный шаг, однако каких-то проблем в связи с этим нет. "Когда нас вынудили, я сказал: "Ну и ничего, мы удовлетворены российским рублем", - констатировал Лукашенко.Белорусский лидер обратил внимание, что Белоруссия сама выступала инициатором перехода на российский рубль в расчетах за энергоресурсы. "Мы давно, если помните, России предлагали: "Давайте торговать за российский рубль" - "Нет, давайте за доллар" (отвечали с российской стороны – ред.). И мы вынуждены были этот доллар зарабатывать неизвестно где и потом платить за нефть, газ", - напомнил Лукашенко.
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экономика, александр лукашенко, белоруссия, евразийский экономический союз, россия, в мире
Экономика, Александр Лукашенко, Белоруссия, Евразийский экономический союз, Россия, В мире
18:02 09.12.2022
 
Лукашенко высказался о межгосударственных расчетах в российских рублях

Лукашенко заявил, что Минск устраивают межгосударственные расчеты в российских рублях

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Белоруссию устраивает использование в межгосударственных расчетах российского рубля, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Сегодня нас удовлетворяет состояние расчетов в российских рублях"", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке. Слова президента приводит белорусское агентство Белта.
Он отметил, что к решению отказаться от использования доллара в расчетах между Белоруссией и Россией подтолкнули обстоятельства и это был вынужденный шаг, однако каких-то проблем в связи с этим нет. "Когда нас вынудили, я сказал: "Ну и ничего, мы удовлетворены российским рублем", - констатировал Лукашенко.
Белорусский лидер обратил внимание, что Белоруссия сама выступала инициатором перехода на российский рубль в расчетах за энергоресурсы. "Мы давно, если помните, России предлагали: "Давайте торговать за российский рубль" - "Нет, давайте за доллар" (отвечали с российской стороны – ред.). И мы вынуждены были этот доллар зарабатывать неизвестно где и потом платить за нефть, газ", - напомнил Лукашенко.
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ЭкономикаАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвразийский экономический союзРоссияВ мире
 
 
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