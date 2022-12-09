https://ria.ru/20221209/rszo-1837525717.html

ВС России поразили шесть американских РСЗО в Запорожской области

ВС России поразили шесть американских РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 09.12.2022

ВС России поразили шесть американских РСЗО в Запорожской области

Российские военные за сутки в Запорожской области поразили шесть украинских пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:10

2022-12-09T16:10

2022-12-09T16:27

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки в Запорожской области поразили шесть украинских пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ, сообщило министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией "нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах", отмечает МО РФ.По данным российского военного ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221208/himars-1837200463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, запорожская область, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр