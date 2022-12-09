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ВС России поразили шесть американских РСЗО в Запорожской области
ВС России поразили шесть американских РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 09.12.2022
ВС России поразили шесть американских РСЗО в Запорожской области
Российские военные за сутки в Запорожской области поразили шесть украинских пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:10
2022-12-09T16:10
2022-12-09T16:27
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки в Запорожской области поразили шесть украинских пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ, сообщило министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией "нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах", отмечает МО РФ.По данным российского военного ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221208/himars-1837200463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:10 09.12.2022 (обновлено: 16:27 09.12.2022)
ВС России поразили шесть американских РСЗО в Запорожской области
Минобороны: ВС России поразили шесть американских РСЗО MLRS и MARS II под Запорожьем
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки в Запорожской области поразили шесть украинских пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ, сообщило министерство обороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией "нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ
на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах", отмечает МО РФ.
По данным российского военного ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники.