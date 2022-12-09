https://ria.ru/20221209/rossiya-1837478166.html

В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око"

В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око" - РИА Новости, 09.12.2022

В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что преднамеренное ухудшение двусторонних отношений отношений с США - не наш выбор, но действовать будем "око за око". РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:25

2022-12-09T14:25

2022-12-09T14:40

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в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что преднамеренное ухудшение двусторонних отношений отношений с США - не наш выбор, но действовать будем "око за око"."Мы разъясняем, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений не наша тактика, не наш стиль. Вместе с тем, при выстраивание диалога с США, в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности, то есть, действуем, как правило, по принципу "око за око", но не обязательно симметрично", - сказал он в ходе сессии клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221115/kitay-1831472095.html

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Кирилл Волков

сша, сергей рябков, россия, в мире