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В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око" - РИА Новости, 09.12.2022
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В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око"
В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око" - РИА Новости, 09.12.2022
В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око"
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что преднамеренное ухудшение двусторонних отношений отношений с США - не наш выбор, но действовать будем "око за око". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:25
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сша
сергей рябков
россия
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что преднамеренное ухудшение двусторонних отношений отношений с США - не наш выбор, но действовать будем "око за око"."Мы разъясняем, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений не наша тактика, не наш стиль. Вместе с тем, при выстраивание диалога с США, в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности, то есть, действуем, как правило, по принципу "око за око", но не обязательно симметрично", - сказал он в ходе сессии клуба "Валдай".
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сша, сергей рябков, россия, в мире
США, Сергей Рябков, Россия, В мире
14:25 09.12.2022 (обновлено: 14:40 09.12.2022)
 
В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око"

Рябков заявил, что Россия будет действовать против США по принципу "око за око"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что преднамеренное ухудшение двусторонних отношений отношений с США - не наш выбор, но действовать будем "око за око".
"Мы разъясняем, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений не наша тактика, не наш стиль. Вместе с тем, при выстраивание диалога с США, в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности, то есть, действуем, как правило, по принципу "око за око", но не обязательно симметрично", - сказал он в ходе сессии клуба "Валдай".
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