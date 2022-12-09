https://ria.ru/20221209/rossiya-1837478166.html
В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око"
В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око" - РИА Новости, 09.12.2022
В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око"
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что преднамеренное ухудшение двусторонних отношений отношений с США - не наш выбор, но действовать будем "око за око". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:25
2022-12-09T14:25
2022-12-09T14:40
сша
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в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что преднамеренное ухудшение двусторонних отношений отношений с США - не наш выбор, но действовать будем "око за око"."Мы разъясняем, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений не наша тактика, не наш стиль. Вместе с тем, при выстраивание диалога с США, в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности, то есть, действуем, как правило, по принципу "око за око", но не обязательно симметрично", - сказал он в ходе сессии клуба "Валдай".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, сергей рябков, россия, в мире
США, Сергей Рябков, Россия, В мире
14:25 09.12.2022 (обновлено: 14:40 09.12.2022)
В МИД предупредили США, что будут действовать по принципу "око за око"
Рябков заявил, что Россия будет действовать против США по принципу "око за око"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что преднамеренное ухудшение двусторонних отношений отношений с США - не наш выбор, но действовать будем "око за око".
"Мы разъясняем, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений не наша тактика, не наш стиль. Вместе с тем, при выстраивание диалога с США, в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности, то есть, действуем, как правило, по принципу "око за око", но не обязательно симметрично", - сказал он в ходе сессии клуба "Валдай".