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Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку - РИА Новости, 09.12.2022
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Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку
Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку - РИА Новости, 09.12.2022
Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку
Самое важное сейчас для россиян - проявить сплочённость и выдержку, а также сохранить и передать устои, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:02
2022-12-09T13:02
дмитрий медведев
единая россия
общество
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Самое важное сейчас для россиян - проявить сплочённость и выдержку, а также сохранить и передать устои, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Самое главное сейчас - общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплоченность и выдержку", — сказал он во время видеообращения к участникам форума "Школа героя".Медведев также заявил, что необходимо "сделать все, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие России", а также "сохранить устои, на которых мы выросли и воспитаны и передать их будущим поколениям".
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дмитрий медведев, единая россия, общество, россия
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество, Россия
13:02 09.12.2022
 
Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку

Медведев назвал самым важным проявить сплоченность и выдержку, сохранить и передать устои

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Самое важное сейчас для россиян - проявить сплочённость и выдержку, а также сохранить и передать устои, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Самое главное сейчас - общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплоченность и выдержку", — сказал он во время видеообращения к участникам форума "Школа героя".
Медведев также заявил, что необходимо "сделать все, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие России", а также "сохранить устои, на которых мы выросли и воспитаны и передать их будущим поколениям".
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