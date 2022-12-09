https://ria.ru/20221209/rossiya-1837454761.html

Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку

Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку - РИА Новости, 09.12.2022

Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку

Самое важное сейчас для россиян - проявить сплочённость и выдержку, а также сохранить и передать устои, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:02

2022-12-09T13:02

2022-12-09T13:02

дмитрий медведев

единая россия

общество

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Самое важное сейчас для россиян - проявить сплочённость и выдержку, а также сохранить и передать устои, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Самое главное сейчас - общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплоченность и выдержку", — сказал он во время видеообращения к участникам форума "Школа героя".Медведев также заявил, что необходимо "сделать все, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие России", а также "сохранить устои, на которых мы выросли и воспитаны и передать их будущим поколениям".

https://ria.ru/20221027/rossiya-1827295806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, единая россия, общество, россия