https://ria.ru/20221209/rossiya-1837454761.html
Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку
Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку - РИА Новости, 09.12.2022
Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку
Самое важное сейчас для россиян - проявить сплочённость и выдержку, а также сохранить и передать устои, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:02
2022-12-09T13:02
2022-12-09T13:02
дмитрий медведев
единая россия
общество
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Самое важное сейчас для россиян - проявить сплочённость и выдержку, а также сохранить и передать устои, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Самое главное сейчас - общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплоченность и выдержку", — сказал он во время видеообращения к участникам форума "Школа героя".Медведев также заявил, что необходимо "сделать все, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие России", а также "сохранить устои, на которых мы выросли и воспитаны и передать их будущим поколениям".
https://ria.ru/20221027/rossiya-1827295806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, общество, россия
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество, Россия
Медведев призвал россиян проявить сплоченность и выдержку
Медведев назвал самым важным проявить сплоченность и выдержку, сохранить и передать устои
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Самое важное сейчас для россиян - проявить сплочённость и выдержку, а также сохранить и передать устои, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Самое главное сейчас - общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплоченность и выдержку", — сказал он во время видеообращения к участникам форума "Школа героя".
Медведев также заявил, что необходимо "сделать все, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие России", а также "сохранить устои, на которых мы выросли и воспитаны и передать их будущим поколениям".