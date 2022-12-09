https://ria.ru/20221209/roskachestvo-1837373942.html

Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности

Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности - РИА Новости, 09.12.2022

Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности

Роскачество поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если она не скажется на их качестве и будет установлена не в ущерб... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:11

2022-12-09T08:11

2022-12-09T08:11

экономика

максим протасов

денис мантуров

россия

роскачество

руспродсоюз

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскачество поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если она не скажется на их качестве и будет установлена не в ущерб потребителям, рассказал глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости.В середине октября газета "Коммерсант" сообщала о том, что ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" предлагает вице-премьеру - министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев - в 50%."Если сроки годности (для приемки товаров – ред.) будут установлены не в ущерб потребителям, например, для товаров со сроком годности более года – 40-45%, то Роскачество такую инициативу поддержит", - заявил он.По словам Протасова, главное, чтобы продукция, которую приобретает потребитель, не была испорчена, и он не нес никаких рисков."В то же время, не должно быть и перегибов. Средний срок оборачиваемости продукта с длинными сроками годности, как нам докладывают ритейлеры, порядка 50 дней. Тем не менее, сегодня ограничение в большинстве договоров между ритейлерами и поставщиками стоит в 60-80% остаточного срока годности. То есть товар, до конца срока годности которого осталось еще два года, снимается с полки и утилизируется", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в пятницу в 10.00 мск.

https://ria.ru/20210627/produkty-1738771866.html

https://ria.ru/20221012/prosrochka-1823167627.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, максим протасов, денис мантуров, россия, роскачество, руспродсоюз