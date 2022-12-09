https://ria.ru/20221209/roskachestvo-1837373942.html
Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности
Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности - РИА Новости, 09.12.2022
Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности
Роскачество поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если она не скажется на их качестве и будет установлена не в ущерб... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:11
2022-12-09T08:11
2022-12-09T08:11
экономика
максим протасов
денис мантуров
россия
роскачество
руспродсоюз
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскачество поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если она не скажется на их качестве и будет установлена не в ущерб потребителям, рассказал глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости.В середине октября газета "Коммерсант" сообщала о том, что ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" предлагает вице-премьеру - министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев - в 50%."Если сроки годности (для приемки товаров – ред.) будут установлены не в ущерб потребителям, например, для товаров со сроком годности более года – 40-45%, то Роскачество такую инициативу поддержит", - заявил он.По словам Протасова, главное, чтобы продукция, которую приобретает потребитель, не была испорчена, и он не нес никаких рисков."В то же время, не должно быть и перегибов. Средний срок оборачиваемости продукта с длинными сроками годности, как нам докладывают ритейлеры, порядка 50 дней. Тем не менее, сегодня ограничение в большинстве договоров между ритейлерами и поставщиками стоит в 60-80% остаточного срока годности. То есть товар, до конца срока годности которого осталось еще два года, снимается с полки и утилизируется", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
https://ria.ru/20210627/produkty-1738771866.html
https://ria.ru/20221012/prosrochka-1823167627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим протасов, денис мантуров, россия, роскачество, руспродсоюз
Экономика, Максим Протасов, Денис Мантуров, Россия, Роскачество, Руспродсоюз
Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности
Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности продуктов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскачество поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если она не скажется на их качестве и будет установлена не в ущерб потребителям, рассказал глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости.
В середине октября газета "Коммерсант" сообщала о том, что ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз
" предлагает вице-премьеру - министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову
рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев - в 50%.
"Если сроки годности (для приемки товаров – ред.) будут установлены не в ущерб потребителям, например, для товаров со сроком годности более года – 40-45%, то Роскачество такую инициативу поддержит", - заявил он.
По словам Протасова, главное, чтобы продукция, которую приобретает потребитель, не была испорчена, и он не нес никаких рисков.
"В то же время, не должно быть и перегибов. Средний срок оборачиваемости продукта с длинными сроками годности, как нам докладывают ритейлеры, порядка 50 дней. Тем не менее, сегодня ограничение в большинстве договоров между ритейлерами и поставщиками стоит в 60-80% остаточного срока годности. То есть товар, до конца срока годности которого осталось еще два года, снимается с полки и утилизируется", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в пятницу в 10.00 мск.