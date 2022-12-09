Рейтинг@Mail.ru
Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/roskachestvo-1837373942.html
Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности
Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности - РИА Новости, 09.12.2022
Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности
Роскачество поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если она не скажется на их качестве и будет установлена не в ущерб... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:11
2022-12-09T08:11
экономика
максим протасов
денис мантуров
россия
роскачество
руспродсоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791058288_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_2ce90189587046fcfd2575e16d11c6b9.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскачество поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если она не скажется на их качестве и будет установлена не в ущерб потребителям, рассказал глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости.В середине октября газета "Коммерсант" сообщала о том, что ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" предлагает вице-премьеру - министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев - в 50%."Если сроки годности (для приемки товаров – ред.) будут установлены не в ущерб потребителям, например, для товаров со сроком годности более года – 40-45%, то Роскачество такую инициативу поддержит", - заявил он.По словам Протасова, главное, чтобы продукция, которую приобретает потребитель, не была испорчена, и он не нес никаких рисков."В то же время, не должно быть и перегибов. Средний срок оборачиваемости продукта с длинными сроками годности, как нам докладывают ритейлеры, порядка 50 дней. Тем не менее, сегодня ограничение в большинстве договоров между ритейлерами и поставщиками стоит в 60-80% остаточного срока годности. То есть товар, до конца срока годности которого осталось еще два года, снимается с полки и утилизируется", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
https://ria.ru/20210627/produkty-1738771866.html
https://ria.ru/20221012/prosrochka-1823167627.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791058288_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_4b002bbe4941536e182a8a178c5caea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим протасов, денис мантуров, россия, роскачество, руспродсоюз
Экономика, Максим Протасов, Денис Мантуров, Россия, Роскачество, Руспродсоюз
08:11 09.12.2022
 
Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности

Роскачество поддержало инициативу об увеличении остаточных сроков годности продуктов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМагазин
Магазин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Магазин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскачество поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если она не скажется на их качестве и будет установлена не в ущерб потребителям, рассказал глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости.
В середине октября газета "Коммерсант" сообщала о том, что ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" предлагает вице-премьеру - министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев - в 50%.
Колбаса - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня 2021, 02:17
Названы 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности
"Если сроки годности (для приемки товаров – ред.) будут установлены не в ущерб потребителям, например, для товаров со сроком годности более года – 40-45%, то Роскачество такую инициативу поддержит", - заявил он.
По словам Протасова, главное, чтобы продукция, которую приобретает потребитель, не была испорчена, и он не нес никаких рисков.
"В то же время, не должно быть и перегибов. Средний срок оборачиваемости продукта с длинными сроками годности, как нам докладывают ритейлеры, порядка 50 дней. Тем не менее, сегодня ограничение в большинстве договоров между ритейлерами и поставщиками стоит в 60-80% остаточного срока годности. То есть товар, до конца срока годности которого осталось еще два года, снимается с полки и утилизируется", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
Просроченные продукты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 08:00
Вторая свежесть. Где в России торгуют просрочкой
 
ЭкономикаМаксим ПротасовДенис МантуровРоссияРоскачествоРуспродсоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала