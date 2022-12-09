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Россия и Индия выразили готовность активно торговать энергоресурсами
Россия и Индия выразили готовность активно торговать энергоресурсами - РИА Новости, 09.12.2022
Россия и Индия выразили готовность активно торговать энергоресурсами
Вице-премьер РФ Александр Новак и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Паван Капур выразили готовность увеличивать взаимодействие в торговле... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:23
2022-12-09T17:23
2022-12-09T17:24
экономика
александр новак
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индия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Паван Капур выразили готовность увеличивать взаимодействие в торговле энергоресурсами, говорится в сообщении на сайте российского правительства."Стороны отметили рекордный рост товарооборота между двумя странами и выразили готовность продолжать сотрудничество, увеличивая взаимодействие в области торговли энергоресурсами: нефтью, нефтепродуктами, сжиженным природным газом, углем и удобрениями", - сообщается в релизе по итогам их встречи.Отмечается, что в 2021 году двусторонний товарооборот России и Индии увеличился на 46,5%, превысив отметку в 13,5 миллиарда долларов. В январе – сентябре 2022 года товарооборот превысил показатель за весь прошлый год и составил 20,4 миллиарда долларов.За первые восемь месяцев 2022 года экспорт российской нефти в Индию вырос до 16,35 миллиона тонн, уже летом Россия вышла на второе место по отгрузке нефти в Индию.
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экономика, александр новак, россия, индия
Экономика, Александр Новак, Россия, Индия
17:23 09.12.2022 (обновлено: 17:24 09.12.2022)
Россия и Индия выразили готовность активно торговать энергоресурсами
Россия и Индия выразили готовность активнее работать по торговле энергоресурсами
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Александр Новак и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Паван Капур выразили готовность увеличивать взаимодействие в торговле энергоресурсами, говорится в сообщении
на сайте российского правительства.
"Стороны отметили рекордный рост товарооборота между двумя странами и выразили готовность продолжать сотрудничество, увеличивая взаимодействие в области торговли энергоресурсами: нефтью, нефтепродуктами, сжиженным природным газом, углем и удобрениями", - сообщается в релизе по итогам их встречи.
Отмечается, что в 2021 году двусторонний товарооборот России и Индии увеличился на 46,5%, превысив отметку в 13,5 миллиарда долларов. В январе – сентябре 2022 года товарооборот превысил показатель за весь прошлый год и составил 20,4 миллиарда долларов.
За первые восемь месяцев 2022 года экспорт российской нефти в Индию вырос до 16,35 миллиона тонн, уже летом Россия вышла на второе место по отгрузке нефти в Индию.