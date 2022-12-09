https://ria.ru/20221209/resursy-1837562548.html

Россия и Индия выразили готовность активно торговать энергоресурсами

Россия и Индия выразили готовность активно торговать энергоресурсами - РИА Новости, 09.12.2022

Россия и Индия выразили готовность активно торговать энергоресурсами

Вице-премьер РФ Александр Новак и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Паван Капур выразили готовность увеличивать взаимодействие в торговле... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:23

2022-12-09T17:23

2022-12-09T17:24

экономика

александр новак

россия

индия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Паван Капур выразили готовность увеличивать взаимодействие в торговле энергоресурсами, говорится в сообщении на сайте российского правительства."Стороны отметили рекордный рост товарооборота между двумя странами и выразили готовность продолжать сотрудничество, увеличивая взаимодействие в области торговли энергоресурсами: нефтью, нефтепродуктами, сжиженным природным газом, углем и удобрениями", - сообщается в релизе по итогам их встречи.Отмечается, что в 2021 году двусторонний товарооборот России и Индии увеличился на 46,5%, превысив отметку в 13,5 миллиарда долларов. В январе – сентябре 2022 года товарооборот превысил показатель за весь прошлый год и составил 20,4 миллиарда долларов.За первые восемь месяцев 2022 года экспорт российской нефти в Индию вырос до 16,35 миллиона тонн, уже летом Россия вышла на второе место по отгрузке нефти в Индию.

https://ria.ru/20221207/pentagon-1836842620.html

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экономика, александр новак, россия, индия