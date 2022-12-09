https://ria.ru/20221209/rabota-1837532245.html

Путин прокомментировал показатель безработицы в России

Путин прокомментировал показатель безработицы в России - РИА Новости, 09.12.2022

Путин прокомментировал показатель безработицы в России

Безработица в РФ составляет 3,9%, это значит, что рабочие руки, в том числе из стран ЕАЭС, в РФ востребованы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:21

2022-12-09T16:21

2022-12-09T16:45

россия

евразийский экономический союз

владимир путин

экономика

безработица

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Безработица в РФ составляет 3,9%, это значит, что рабочие руки, в том числе из стран ЕАЭС, в РФ востребованы, заявил президент России Владимир Путин."Мы говорим о безработице, у нас ниже, чем в пандемийный уровень, было там до пандемии 4,7%, а сейчас 3,9%. Но для наших партнеров по ЕврАзЭС это имеет прямое значение. Ведь не секрет, сотни тысяч, а то и миллионы граждан этих стран, наших друзей, партнеров, работают в России. Это значит, что их рабочие руки востребованы, это значит, что они направляют средства на поддержку своих семей в свои страны, а это значительная часть доходов той или иной страны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833003921.html

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россия, евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, безработица