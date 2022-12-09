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Путин прокомментировал показатель безработицы в России - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин прокомментировал показатель безработицы в России
Путин прокомментировал показатель безработицы в России - РИА Новости, 09.12.2022
Путин прокомментировал показатель безработицы в России
Безработица в РФ составляет 3,9%, это значит, что рабочие руки, в том числе из стран ЕАЭС, в РФ востребованы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:21
2022-12-09T16:45
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
безработица
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Безработица в РФ составляет 3,9%, это значит, что рабочие руки, в том числе из стран ЕАЭС, в РФ востребованы, заявил президент России Владимир Путин."Мы говорим о безработице, у нас ниже, чем в пандемийный уровень, было там до пандемии 4,7%, а сейчас 3,9%. Но для наших партнеров по ЕврАзЭС это имеет прямое значение. Ведь не секрет, сотни тысяч, а то и миллионы граждан этих стран, наших друзей, партнеров, работают в России. Это значит, что их рабочие руки востребованы, это значит, что они направляют средства на поддержку своих семей в свои страны, а это значительная часть доходов той или иной страны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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россия, евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, безработица
Россия, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Экономика, Безработица
16:21 09.12.2022 (обновлено: 16:45 09.12.2022)
 
Путин прокомментировал показатель безработицы в России

Путин: безработица в 3,9 процента означает, что рабочие руки в России востребованы

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Безработица в РФ составляет 3,9%, это значит, что рабочие руки, в том числе из стран ЕАЭС, в РФ востребованы, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы говорим о безработице, у нас ниже, чем в пандемийный уровень, было там до пандемии 4,7%, а сейчас 3,9%. Но для наших партнеров по ЕврАзЭС это имеет прямое значение. Ведь не секрет, сотни тысяч, а то и миллионы граждан этих стран, наших друзей, партнеров, работают в России. Это значит, что их рабочие руки востребованы, это значит, что они направляют средства на поддержку своих семей в свои страны, а это значительная часть доходов той или иной страны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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РоссияЕвразийский экономический союзВладимир ПутинЭкономикаБезработица
 
 
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