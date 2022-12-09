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Путин рассказал об угрозах использования превентивного ядерного удара - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин рассказал об угрозах использования превентивного ядерного удара
Путин рассказал об угрозах использования превентивного ядерного удара - РИА Новости, 09.12.2022
Путин рассказал об угрозах использования превентивного ядерного удара
Фактором сдерживания является возможность защиты своей страны при помощи ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:18
2022-12-09T19:50
владимир путин
россия
киргизия
безопасность
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Фактором сдерживания является возможность защиты своей страны при помощи ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин."Я вас уверяю, после того, как СПРН (система предупреждения о ракетном нападении – ред.) получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказывается сотни наших ракет. Остановить их невозможно. Но это все-таки ответный. Что это значит? Это значит, что падение головных частей ракет противников на территорию Российской Федерации неизбежно, они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется, потому что перехватить сотню ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезно сдерживающий фактор. Но если противник считает до конца, что возможно использование превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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Путин о ядерном оружии
Путин еще раз дал разъяснения по теме ядерного оружия
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владимир путин, россия, киргизия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Киргизия, Безопасность
17:18 09.12.2022 (обновлено: 19:50 09.12.2022)
 
Путин рассказал об угрозах использования превентивного ядерного удара

Путин назвал возможность защиты страны с помощью ядерного оружия фактором сдерживания

Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Фактором сдерживания является возможность защиты своей страны при помощи ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.
"Я вас уверяю, после того, как СПРН (система предупреждения о ракетном нападении – ред.) получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказывается сотни наших ракет. Остановить их невозможно. Но это все-таки ответный. Что это значит? Это значит, что падение головных частей ракет противников на территорию Российской Федерации неизбежно, они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется, потому что перехватить сотню ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезно сдерживающий фактор. Но если противник считает до конца, что возможно использование превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:38
Россия регулярно проводит учения ядерных сил, заявил Путин
 
Владимир ПутинРоссияКиргизияБезопасность
 
 
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