Рейтинг@Mail.ru
Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/putin-1837555785.html
Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин
Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин
Президент России Владимир Путин пояснил журналистам, что говоря о длительном процессе СВО, имел ввиду не ход спецоперации, а урегулирование ситуации на Украине. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:11
2022-12-09T17:12
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пояснил журналистам, что говоря о длительном процессе СВО, имел ввиду не ход спецоперации, а урегулирование ситуации на Украине.В среду на встрече с членами СПЧ Путин говорил о спецоперации, он отметил, что "это будет длительный процесс"."Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса регулирования", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос журналиста, какой смысл он вкладывал в это высказывание.
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837540031.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Безопасность
17:11 09.12.2022 (обновлено: 17:12 09.12.2022)
 
Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин

Президент Путин заявил, что процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пояснил журналистам, что говоря о длительном процессе СВО, имел ввиду не ход спецоперации, а урегулирование ситуации на Украине.
В среду на встрече с членами СПЧ Путин говорил о спецоперации, он отметил, что "это будет длительный процесс".
"Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса регулирования", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос журналиста, какой смысл он вкладывал в это высказывание.
Путин о СВО: Никаких вопросов там и проблем сегодня нет - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:37Специальная военная операция на Украине
Путин заявил о стабильном ходе спецоперации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала