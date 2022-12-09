https://ria.ru/20221209/putin-1837555785.html

Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин

Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин

Президент России Владимир Путин пояснил журналистам, что говоря о длительном процессе СВО, имел ввиду не ход спецоперации, а урегулирование ситуации на Украине. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:11

2022-12-09T17:11

2022-12-09T17:12

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

безопасность

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пояснил журналистам, что говоря о длительном процессе СВО, имел ввиду не ход спецоперации, а урегулирование ситуации на Украине.В среду на встрече с членами СПЧ Путин говорил о спецоперации, он отметил, что "это будет длительный процесс"."Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса регулирования", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос журналиста, какой смысл он вкладывал в это высказывание.

https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837540031.html

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, безопасность