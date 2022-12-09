https://ria.ru/20221209/putin-1837555785.html
Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин
Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин
Президент России Владимир Путин пояснил журналистам, что говоря о длительном процессе СВО, имел ввиду не ход спецоперации, а урегулирование ситуации на Украине. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:11
2022-12-09T17:11
2022-12-09T17:12
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пояснил журналистам, что говоря о длительном процессе СВО, имел ввиду не ход спецоперации, а урегулирование ситуации на Украине.В среду на встрече с членами СПЧ Путин говорил о спецоперации, он отметил, что "это будет длительный процесс"."Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса регулирования", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос журналиста, какой смысл он вкладывал в это высказывание.
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837540031.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Безопасность
17:11 09.12.2022 (обновлено: 17:12 09.12.2022)
Урегулирование ситуации на Украине будет длительным, заявил Путин
Президент Путин заявил, что процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным