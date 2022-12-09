https://ria.ru/20221209/putin-1837547068.html

Путин раскритиковал заявление Меркель о Минских соглашениях

Путин раскритиковал заявление Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 09.12.2022

Путин раскритиковал заявление Меркель о Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин заявил, что после слов экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о мотивах заключения минских соглашений возникает вопрос доверия, но... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:50

2022-12-09T16:50

2022-12-09T17:26

в мире

ангела меркель

владимир путин

германия

россия

украина

нато

минские соглашения

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после слов экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о мотивах заключения минских соглашений возникает вопрос доверия, но договариваться по украинскому вопросу придется."Возникает сейчас, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно вопрос", - сказал Путин журналистам."Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты, но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело", - добавил президент.Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Бывший канцлер сказала, что сомневается, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине.

https://ria.ru/20221209/merkel-1837541458.html

https://ria.ru/20221207/merkel-1836973812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ангела меркель, владимир путин, германия, россия, украина, нато, минские соглашения