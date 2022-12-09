https://ria.ru/20221209/putin-1837547068.html
Путин раскритиковал заявление Меркель о Минских соглашениях
Путин раскритиковал заявление Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 09.12.2022
Путин раскритиковал заявление Меркель о Минских соглашениях
Президент России Владимир Путин заявил, что после слов экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о мотивах заключения минских соглашений возникает вопрос доверия, но... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:50
2022-12-09T16:50
2022-12-09T17:26
в мире
ангела меркель
владимир путин
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нато
минские соглашения
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после слов экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о мотивах заключения минских соглашений возникает вопрос доверия, но договариваться по украинскому вопросу придется."Возникает сейчас, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно вопрос", - сказал Путин журналистам."Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты, но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело", - добавил президент.Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Бывший канцлер сказала, что сомневается, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине.
https://ria.ru/20221209/merkel-1837541458.html
https://ria.ru/20221207/merkel-1836973812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ангела меркель, владимир путин, германия, россия, украина, нато, минские соглашения
В мире, Ангела Меркель, Владимир Путин, Германия, Россия, Украина, НАТО, Минские соглашения
16:50 09.12.2022 (обновлено: 17:26 09.12.2022)
Путин раскритиковал заявление Меркель о Минских соглашениях
Путин: после таких заявлений, как сделала Меркель, непонятно, как договариваться
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после слов экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о мотивах заключения минских соглашений возникает вопрос доверия, но договариваться по украинскому вопросу придется.
"Возникает сейчас, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно вопрос", - сказал Путин журналистам.
"Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты, но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело", - добавил президент.
Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине
время". Бывший канцлер сказала, что сомневается, что страны НАТО
могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине.