https://ria.ru/20221209/putin-1837534950.html

Путин оценил перспективы развития ЕАЭС

Путин оценил перспективы развития ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022

Путин оценил перспективы развития ЕАЭС

Перспективы развития ЕАЭС хорошие, договорились о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в промышленности, заявил журналистам президент РФ... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:28

2022-12-09T16:28

2022-12-09T16:50

экономика

евразийский экономический союз

владимир путин

россия

киргизия

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Перспективы развития ЕАЭС хорошие, договорились о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в промышленности, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Перспективы развития, думаю, у нас хорошие, ближайшие шаги очень конкретные, и первое, что мы должны сделать, и о чем мы договорились, считаю, что эта договоренность является очень важной. Мы договорились о создании механизма по поддержке нашей кооперационной деятельности в сфере реального производства в сфере промышленности", - сказал Путин.По его словам, для повышения общей технологической независимости, технологического суверенитета это имеет очень большое значение.

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, евразийский экономический союз, владимир путин, россия, киргизия