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Путин оценил перспективы развития ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин оценил перспективы развития ЕАЭС
Путин оценил перспективы развития ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022
Путин оценил перспективы развития ЕАЭС
Перспективы развития ЕАЭС хорошие, договорились о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в промышленности, заявил журналистам президент РФ... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:28
2022-12-09T16:50
экономика
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
киргизия
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Перспективы развития ЕАЭС хорошие, договорились о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в промышленности, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Перспективы развития, думаю, у нас хорошие, ближайшие шаги очень конкретные, и первое, что мы должны сделать, и о чем мы договорились, считаю, что эта договоренность является очень важной. Мы договорились о создании механизма по поддержке нашей кооперационной деятельности в сфере реального производства в сфере промышленности", - сказал Путин.По его словам, для повышения общей технологической независимости, технологического суверенитета это имеет очень большое значение.
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экономика, евразийский экономический союз, владимир путин, россия, киргизия
Экономика, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия, Киргизия
16:28 09.12.2022 (обновлено: 16:50 09.12.2022)
 
Путин оценил перспективы развития ЕАЭС

Путин назвал перспективы развития ЕАЭС хорошими, а ближайшие шаги очень конкретными

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПутин на заседании Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Перспективы развития ЕАЭС хорошие, договорились о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в промышленности, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Перспективы развития, думаю, у нас хорошие, ближайшие шаги очень конкретные, и первое, что мы должны сделать, и о чем мы договорились, считаю, что эта договоренность является очень важной. Мы договорились о создании механизма по поддержке нашей кооперационной деятельности в сфере реального производства в сфере промышленности", - сказал Путин.
По его словам, для повышения общей технологической независимости, технологического суверенитета это имеет очень большое значение.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:23
Устойчивое развитие рубля благополучно отражается на ЕАЭС, заявил Путин
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союзВладимир ПутинРоссияКиргизия
 
 
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