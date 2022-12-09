16:28 09.12.2022 (обновлено: 16:50 09.12.2022)
Путин оценил перспективы развития ЕАЭС
Путин назвал перспективы развития ЕАЭС хорошими, а ближайшие шаги очень конкретными
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПутин на заседании Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Перспективы развития ЕАЭС хорошие, договорились о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в промышленности, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Перспективы развития, думаю, у нас хорошие, ближайшие шаги очень конкретные, и первое, что мы должны сделать, и о чем мы договорились, считаю, что эта договоренность является очень важной. Мы договорились о создании механизма по поддержке нашей кооперационной деятельности в сфере реального производства в сфере промышленности", - сказал Путин.
По его словам, для повышения общей технологической независимости, технологического суверенитета это имеет очень большое значение.