Рейтинг@Mail.ru
Путину доверяют 77,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/putin-1837493968.html
Путину доверяют 77,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 77,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 09.12.2022
Путину доверяют 77,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,9% россиян, его деятельность одобряют 74,3%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:02
2022-12-09T15:03
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
вциом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,9% россиян, его деятельность одобряют 74,3%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).О доверии к президенту рассказали 77,9% опрошенных. В то же время председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют, согласно опросу, 61,5%.Деятельность Путина одобряют 74,3% россиян, деятельность Мишустина - 52,7%, деятельность правительства РФ - 49,1%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 28 ноября - 4 декабря среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.
https://ria.ru/20221209/putin-1837399859.html
https://ria.ru/20221209/trevoga-1837402113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_4bd8ed4bc623d0bdbae39f7ccdfece0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, михаил мишустин, россия, вциом
Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, ВЦИОМ
15:02 09.12.2022 (обновлено: 15:03 09.12.2022)
 
Путину доверяют 77,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,9 процента россиян, Мишустину — 61,5 процента

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,9% россиян, его деятельность одобряют 74,3%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О доверии к президенту рассказали 77,9% опрошенных. В то же время председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют, согласно опросу, 61,5%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 10:07
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Деятельность Путина одобряют 74,3% россиян, деятельность Мишустина - 52,7%, деятельность правительства РФ - 49,1%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 28 ноября - 4 декабря среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.
Прохожие на улице в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 10:25
Уровень тревожного настроения россиян составил 56 процентов, показал опрос
 
ОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала