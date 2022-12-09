https://ria.ru/20221209/putin-1837493968.html

Путину доверяют 77,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 77,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 09.12.2022

Путину доверяют 77,9 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,9% россиян, его деятельность одобряют 74,3%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:02

2022-12-09T15:02

2022-12-09T15:03

общество

владимир путин

михаил мишустин

россия

вциом

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,9% россиян, его деятельность одобряют 74,3%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).О доверии к президенту рассказали 77,9% опрошенных. В то же время председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют, согласно опросу, 61,5%.Деятельность Путина одобряют 74,3% россиян, деятельность Мишустина - 52,7%, деятельность правительства РФ - 49,1%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 28 ноября - 4 декабря среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.

https://ria.ru/20221209/putin-1837399859.html

https://ria.ru/20221209/trevoga-1837402113.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, михаил мишустин, россия, вциом