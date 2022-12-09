12:27 09.12.2022 (обновлено: 13:47 09.12.2022)
Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России
Президент России Путин допустил резкое снижение инфляции в первом квартале 2023 года
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, по итогам года она может составить 12,2%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показали в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.
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"В этом году он (уровень инфляции - ред.) у нас будет для нашей экономики приемлемым - примерно 12,2%. По итогам следующего квартала уже где-то к 5% может подойти, а может быть и ниже", - отметил президент России.
В то же время, указал он, в странах еврозоны самые большие показатели по инфляции за последние 30-40 лет.
"Все двухзначного значения, а в некоторых странах ЕС достигают заоблачных значений для европейской экономики - 20 и более процентов", - добавил Путин.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава министерства Максим Решетников не исключал, что инфляция может оказаться лучше прогноза и будет в диапазоне 12-12,4%. В 2023 году инфляция, прогнозирует Минэкономразвития, замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.