https://ria.ru/20221209/putin-1837441556.html

Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России

Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России - РИА Новости, 09.12.2022

Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России

В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, по итогам года она может составить 12,2%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:27

2022-12-09T12:27

2022-12-09T13:47

экономика

россия

владимир путин

бишкек

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg

БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, по итогам года она может составить 12,2%, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показали в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке."В этом году он (уровень инфляции - ред.) у нас будет для нашей экономики приемлемым - примерно 12,2%. По итогам следующего квартала уже где-то к 5% может подойти, а может быть и ниже", - отметил президент России.В то же время, указал он, в странах еврозоны самые большие показатели по инфляции за последние 30-40 лет."Все двухзначного значения, а в некоторых странах ЕС достигают заоблачных значений для европейской экономики - 20 и более процентов", - добавил Путин.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава министерства Максим Решетников не исключал, что инфляция может оказаться лучше прогноза и будет в диапазоне 12-12,4%. В 2023 году инфляция, прогнозирует Минэкономразвития, замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.

https://ria.ru/20221207/inflyatsiya-1837054563.html

https://ria.ru/20221206/inflyatsiya-1836784029.html

россия

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, бишкек, евросоюз