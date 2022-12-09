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Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России
Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России - РИА Новости, 09.12.2022
Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России
В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, по итогам года она может составить 12,2%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:27
2022-12-09T13:47
экономика
россия
владимир путин
бишкек
евросоюз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, по итогам года она может составить 12,2%, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показали в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке."В этом году он (уровень инфляции - ред.) у нас будет для нашей экономики приемлемым - примерно 12,2%. По итогам следующего квартала уже где-то к 5% может подойти, а может быть и ниже", - отметил президент России.В то же время, указал он, в странах еврозоны самые большие показатели по инфляции за последние 30-40 лет."Все двухзначного значения, а в некоторых странах ЕС достигают заоблачных значений для европейской экономики - 20 и более процентов", - добавил Путин.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава министерства Максим Решетников не исключал, что инфляция может оказаться лучше прогноза и будет в диапазоне 12-12,4%. В 2023 году инфляция, прогнозирует Минэкономразвития, замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.
https://ria.ru/20221207/inflyatsiya-1837054563.html
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экономика, россия, владимир путин, бишкек, евросоюз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Бишкек, Евросоюз
12:27 09.12.2022 (обновлено: 13:47 09.12.2022)
 
Путин заявил о тенденции к снижению инфляции в России

Президент России Путин допустил резкое снижение инфляции в первом квартале 2023 года

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, по итогам года она может составить 12,2%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показали в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.
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7 декабря, 19:06
В России ускорилась недельная инфляция
"В этом году он (уровень инфляции - ред.) у нас будет для нашей экономики приемлемым - примерно 12,2%. По итогам следующего квартала уже где-то к 5% может подойти, а может быть и ниже", - отметил президент России.
В то же время, указал он, в странах еврозоны самые большие показатели по инфляции за последние 30-40 лет.
"Все двухзначного значения, а в некоторых странах ЕС достигают заоблачных значений для европейской экономики - 20 и более процентов", - добавил Путин.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава министерства Максим Решетников не исключал, что инфляция может оказаться лучше прогноза и будет в диапазоне 12-12,4%. В 2023 году инфляция, прогнозирует Минэкономразвития, замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинБишкекЕвросоюз
 
 
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