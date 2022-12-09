https://ria.ru/20221209/putin-1837415743.html

Путин обратился к оборонным ведомствам ШОС и СНГ

Путин обратился к оборонным ведомствам ШОС и СНГ - РИА Новости, 09.12.2022

Путин обратился к оборонным ведомствам ШОС и СНГ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ считает необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:11

2022-12-09T11:11

2022-12-09T12:03

безопасность

шос

снг

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ считает необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной политики.Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств–членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля."Считаем необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной политики, делиться опытом строительства национальных вооружённых сил, наращивать военно-техническое сотрудничество, внедрять самые современные образцы вооружения и техники", - сказал он."Исключительное значение приобретают сегодня и совместные миротворческие миссии. Важно и дальше совершенствовать оперативные возможности миротворческих частей, продолжать работу по их подключению к операциям ООН, направленным на поддержание мира", - говорится в сообщении.Путин также заявил о намерении активно развивать подготовку и повышение квалификации военных кадров в рамках сотрудничества ШОС и СНГ и задействовать для этого научный потенциал военных вузов и академий России.

https://ria.ru/20221209/putin-1837414909.html

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837415471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, шос, снг, владимир путин