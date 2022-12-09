https://ria.ru/20221209/putin-1837415743.html
Путин обратился к оборонным ведомствам ШОС и СНГ
Путин обратился к оборонным ведомствам ШОС и СНГ - РИА Новости, 09.12.2022
Путин обратился к оборонным ведомствам ШОС и СНГ
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ считает необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:11
2022-12-09T11:11
2022-12-09T12:03
безопасность
шос
снг
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ считает необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной политики.Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств–членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля."Считаем необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной политики, делиться опытом строительства национальных вооружённых сил, наращивать военно-техническое сотрудничество, внедрять самые современные образцы вооружения и техники", - сказал он."Исключительное значение приобретают сегодня и совместные миротворческие миссии. Важно и дальше совершенствовать оперативные возможности миротворческих частей, продолжать работу по их подключению к операциям ООН, направленным на поддержание мира", - говорится в сообщении.Путин также заявил о намерении активно развивать подготовку и повышение квалификации военных кадров в рамках сотрудничества ШОС и СНГ и задействовать для этого научный потенциал военных вузов и академий России.
https://ria.ru/20221209/putin-1837414909.html
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837415471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, шос, снг, владимир путин
Безопасность, ШОС, СНГ, Владимир Путин
11:11 09.12.2022 (обновлено: 12:03 09.12.2022)
Путин обратился к оборонным ведомствам ШОС и СНГ
Путин призвал оборонные ведомства ШОС и СНГ работать над гибкой системой безопасности
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин заявил
, что РФ считает необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной политики.
Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств–членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля.
"Считаем необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной политики, делиться опытом строительства национальных вооружённых сил, наращивать военно-техническое сотрудничество, внедрять самые современные образцы вооружения и техники", - сказал он.
"Исключительное значение приобретают сегодня и совместные миротворческие миссии. Важно и дальше совершенствовать оперативные возможности миротворческих частей, продолжать работу по их подключению к операциям ООН, направленным на поддержание мира", - говорится в сообщении.
Путин также заявил о намерении активно развивать подготовку и повышение квалификации военных кадров в рамках сотрудничества ШОС и СНГ и задействовать для этого научный потенциал военных вузов и академий России.