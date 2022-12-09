https://ria.ru/20221209/putin-1837414909.html

Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, заявил Путин

Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, ставит на силу, прибегает к санкциям и цветным революциям,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:08

2022-12-09T11:08

2022-12-09T12:03

нато

в мире

владимир путин

россия

шос

снг

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, ставит на силу, прибегает к санкциям и цветным революциям, агрессивно идет экспансия НАТО.Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля."Вместе с тем, конфликтный потенциал в мире растёт, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить своё политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221207/putin-1837004203.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Запад любыми способами хочет сохранить доминирование Президент России Владимир Путин заявил, что Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, ставит на силу, прибегает к санкциям и цветным революциям, агрессивно идет экспансия НАТО. Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля. 2022-12-09T11:08 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нато, в мире, владимир путин, россия, шос, снг