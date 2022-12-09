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Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
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Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, заявил Путин
Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, ставит на силу, прибегает к санкциям и цветным революциям,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:08
2022-12-09T12:03
нато
в мире
владимир путин
россия
шос
снг
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, ставит на силу, прибегает к санкциям и цветным революциям, агрессивно идет экспансия НАТО.Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля."Вместе с тем, конфликтный потенциал в мире растёт, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить своё политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки", - сказал Путин.
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Путин: Запад любыми способами хочет сохранить доминирование
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, ставит на силу, прибегает к санкциям и цветным революциям, агрессивно идет экспансия НАТО. Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля.
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нато, в мире, владимир путин, россия, шос, снг
НАТО, В мире, Владимир Путин, Россия, ШОС, СНГ
11:08 09.12.2022 (обновлено: 12:03 09.12.2022)
 
Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, заявил Путин

Президент Путин обвинил НАТО в агрессивной экспансии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, ставит на силу, прибегает к санкциям и цветным революциям, агрессивно идет экспансия НАТО.
Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля.
"Вместе с тем, конфликтный потенциал в мире растёт, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить своё политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 16:44
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин
 
НАТОВ миреВладимир ПутинРоссияШОССНГ
 
 
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