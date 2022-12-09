https://ria.ru/20221209/putin-1837414399.html

Запад использует украинский народ как пушечное мясо, заявил Путин

Запад использует украинский народ как пушечное мясо, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Запад использует украинский народ как пушечное мясо, заявил Путин

Запад пытается любыми средствами сохранить свое доминирование, украинский народ стал жертвой этих устремлений, заявил Владимир Путин в видеообращении к... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:06

2022-12-09T11:06

2022-12-09T11:56

в мире

донбасс

украина

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Запад пытается любыми средствами сохранить свое доминирование, украинский народ стал жертвой этих устремлений, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.США сделали ставку на агрессивное расширение НАТО, фактически разрушили создаваемую десятилетиями архитектуру стратегической стабильности.Для сдерживания альтернативных моделей развития Запад вводит незаконные санкции, использует технологии "цветных революций" и разжигает военные конфликты, констатировал российский лидер.Путин отметил важность постоянного обмена информацией и наращивания военно-технического сотрудничества в рамках ШОС и СНГ. Он также указал на исключительное значение совместных миротворческих миссий.Москва дорожит многолетними традициями сотрудничества в области подготовки военных кадров и намерена и далее развивать это направление, подчеркнул российский лидер.Он пожелал участникам встречи результативной работы и выразил уверенность, что партнерство в оборонной сфере укрепит безопасность и стабильность в Евразии и в мире в целом.

https://ria.ru/20221209/mir-1837413628.html

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Путин: Запад поощрял террор в Донбассе, а сегодня использует украинцев как пушечное мясо Путин: Запад поощрял террор в Донбассе, а сегодня использует украинцев как пушечное мясо 2022-12-09T11:06 true PT0M32S

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Дарья Буймова

в мире, донбасс, украина, владимир путин