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Запад использует украинский народ как пушечное мясо, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
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Запад использует украинский народ как пушечное мясо, заявил Путин
Запад использует украинский народ как пушечное мясо, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Запад использует украинский народ как пушечное мясо, заявил Путин
Запад пытается любыми средствами сохранить свое доминирование, украинский народ стал жертвой этих устремлений, заявил Владимир Путин в видеообращении к... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:06
2022-12-09T11:56
в мире
донбасс
украина
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Запад пытается любыми средствами сохранить свое доминирование, украинский народ стал жертвой этих устремлений, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.США сделали ставку на агрессивное расширение НАТО, фактически разрушили создаваемую десятилетиями архитектуру стратегической стабильности.Для сдерживания альтернативных моделей развития Запад вводит незаконные санкции, использует технологии "цветных революций" и разжигает военные конфликты, констатировал российский лидер.Путин отметил важность постоянного обмена информацией и наращивания военно-технического сотрудничества в рамках ШОС и СНГ. Он также указал на исключительное значение совместных миротворческих миссий.Москва дорожит многолетними традициями сотрудничества в области подготовки военных кадров и намерена и далее развивать это направление, подчеркнул российский лидер.Он пожелал участникам встречи результативной работы и выразил уверенность, что партнерство в оборонной сфере укрепит безопасность и стабильность в Евразии и в мире в целом.
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Путин: Запад поощрял террор в Донбассе, а сегодня использует украинцев как пушечное мясо
Путин: Запад поощрял террор в Донбассе, а сегодня использует украинцев как пушечное мясо
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в мире, донбасс, украина, владимир путин
В мире, Донбасс, Украина, Владимир Путин
11:06 09.12.2022 (обновлено: 11:56 09.12.2022)
 
Запад использует украинский народ как пушечное мясо, заявил Путин

Путин: Запад поощрял террор в Донбассе и использует украинцев как пушечное мясо

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Запад пытается любыми средствами сохранить свое доминирование, украинский народ стал жертвой этих устремлений, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.
"Тяжелые последствия подобных действий мы видим сегодня на Украине. На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь".
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле накануне Дня Героев Отечества
Владимир Путин
США сделали ставку на агрессивное расширение НАТО, фактически разрушили создаваемую десятилетиями архитектуру стратегической стабильности.
Для сдерживания альтернативных моделей развития Запад вводит незаконные санкции, использует технологии "цветных революций" и разжигает военные конфликты, констатировал российский лидер.

"Характер и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к нашему взаимодействию по линии оборонных ведомств. Необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам, а она может быть основана не на каких-то мифических неписаных правилах, которые никто не видел, не на чьем-то доминировании и монополизме, а только на международном праве и уважении интересов друг друга".

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле накануне Дня Героев Отечества
Владимир Путин
Путин отметил важность постоянного обмена информацией и наращивания военно-технического сотрудничества в рамках ШОС и СНГ. Он также указал на исключительное значение совместных миротворческих миссий.
Москва дорожит многолетними традициями сотрудничества в области подготовки военных кадров и намерена и далее развивать это направление, подчеркнул российский лидер.
Он пожелал участникам встречи результативной работы и выразил уверенность, что партнерство в оборонной сфере укрепит безопасность и стабильность в Евразии и в мире в целом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
11:04
Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
 
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