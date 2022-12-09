11:06 09.12.2022 (обновлено: 11:56 09.12.2022)
Запад использует украинский народ как пушечное мясо, заявил Путин
Путин: Запад поощрял террор в Донбассе и использует украинцев как пушечное мясо
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Запад пытается любыми средствами сохранить свое доминирование, украинский народ стал жертвой этих устремлений, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.
"Тяжелые последствия подобных действий мы видим сегодня на Украине. На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь".
Для сдерживания альтернативных моделей развития Запад вводит незаконные санкции, использует технологии "цветных революций" и разжигает военные конфликты, констатировал российский лидер.
"Характер и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к нашему взаимодействию по линии оборонных ведомств. Необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам, а она может быть основана не на каких-то мифических неписаных правилах, которые никто не видел, не на чьем-то доминировании и монополизме, а только на международном праве и уважении интересов друг друга".
Путин отметил важность постоянного обмена информацией и наращивания военно-технического сотрудничества в рамках ШОС и СНГ. Он также указал на исключительное значение совместных миротворческих миссий.
Москва дорожит многолетними традициями сотрудничества в области подготовки военных кадров и намерена и далее развивать это направление, подчеркнул российский лидер.
Он пожелал участникам встречи результативной работы и выразил уверенность, что партнерство в оборонной сфере укрепит безопасность и стабильность в Евразии и в мире в целом.