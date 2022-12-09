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Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 09.12.2022
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Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 09.12.2022
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:07
2022-12-09T10:07
владимир путин
россия
фонд "общественное мнение"
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".Путин скорее хорошо работает на своем посту, считают 77% респондентов, 11% сообщили, что наоборот президент работает скорее плохо, 12% - затруднились с ответом.Скорее доверяют Путину 75% опрошенных. Скорее не доверяют 14% респондентов, 10% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 2-4 декабря среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20221202/doverie-1835808932.html
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владимир путин, россия, фонд "общественное мнение", общество
Владимир Путин, Россия, Фонд "Общественное мнение", Общество
10:07 09.12.2022
 
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ: 77 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".
Путин скорее хорошо работает на своем посту, считают 77% респондентов, 11% сообщили, что наоборот президент работает скорее плохо, 12% - затруднились с ответом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 11:28
Путину доверяют 78,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Скорее доверяют Путину 75% опрошенных. Скорее не доверяют 14% респондентов, 10% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" провели 2-4 декабря среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
Друзья в кафе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 03:38
Россияне стали чаще испытывать потребность в поддержке, показал опрос
 
Владимир ПутинРоссияФонд "Общественное мнение"Общество
 
 
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