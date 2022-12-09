https://ria.ru/20221209/putin-1837399859.html
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 09.12.2022
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:07
2022-12-09T10:07
2022-12-09T10:07
владимир путин
россия
фонд "общественное мнение"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837253560_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_884dbe30dd95c1ab8e5e4af72ac5b54c.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".Путин скорее хорошо работает на своем посту, считают 77% респондентов, 11% сообщили, что наоборот президент работает скорее плохо, 12% - затруднились с ответом.Скорее доверяют Путину 75% опрошенных. Скорее не доверяют 14% респондентов, 10% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 2-4 декабря среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20221202/doverie-1835808932.html
https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834653863.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837253560_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_4c374d27ec733106da8aec6478f187a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, фонд "общественное мнение", общество
Владимир Путин, Россия, Фонд "Общественное мнение", Общество
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ: 77 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту