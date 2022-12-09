https://ria.ru/20221209/puteshestviya-1837215951.html

На Мальдивы и в ОАЭ зимой регулярно будет летать необычный лайнер

На Мальдивы и в ОАЭ зимой регулярно будет летать необычный лайнер - РИА Новости, 09.12.2022

На Мальдивы и в ОАЭ зимой регулярно будет летать необычный лайнер

В декабре из Москвы в Мале и Дубай начнет летать лайнер, в салоне которого все места — бизнес-класса, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T03:45

2022-12-09T03:45

2022-12-09T03:45

туризм

туризм

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москва

мале

дубай

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В декабре из Москвы в Мале и Дубай начнет летать лайнер, в салоне которого все места — бизнес-класса, сообщает АТОР.Первый перелет в Мале запланирован на 9 декабря из Внуково, рейсы будут совершаться по пятницам. Отправление в 23.40, прибытие в 10.40. Обратно BlackJet вылетит в 12.55 и приземлится в Москве в 19.55. С 27 декабря и до середины мая лайнер будет курсировать между странами два-три раза в неделю.С 29 декабря дважды в неделю самолет начнет перевозить пассажиров в Дубай. Отправление из Москвы в девять утра, прибытие в аэропорт эмирата в 16 часов по местному времени. Обратный рейс в столицу — в 18.10, там — в 23.20.В салоне Boeing 757 расположены только кресла бизнес-класса, которые раскладываются в полноценное спальное место. Их всего 72. Пассажирам доступна система бортовых развлечений, у каждого кресла — планшеты, наушники, розетки, USB-разъемы.

https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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