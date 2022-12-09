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На Мальдивы и в ОАЭ зимой регулярно будет летать необычный лайнер - РИА Новости, 09.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221209/puteshestviya-1837215951.html
На Мальдивы и в ОАЭ зимой регулярно будет летать необычный лайнер
На Мальдивы и в ОАЭ зимой регулярно будет летать необычный лайнер - РИА Новости, 09.12.2022
На Мальдивы и в ОАЭ зимой регулярно будет летать необычный лайнер
В декабре из Москвы в Мале и Дубай начнет летать лайнер, в салоне которого все места — бизнес-класса, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T03:45
2022-12-09T03:45
туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В декабре из Москвы в Мале и Дубай начнет летать лайнер, в салоне которого все места — бизнес-класса, сообщает АТОР.Первый перелет в Мале запланирован на 9 декабря из Внуково, рейсы будут совершаться по пятницам. Отправление в 23.40, прибытие в 10.40. Обратно BlackJet вылетит в 12.55 и приземлится в Москве в 19.55. С 27 декабря и до середины мая лайнер будет курсировать между странами два-три раза в неделю.С 29 декабря дважды в неделю самолет начнет перевозить пассажиров в Дубай. Отправление из Москвы в девять утра, прибытие в аэропорт эмирата в 16 часов по местному времени. Обратный рейс в столицу — в 18.10, там — в 23.20.В салоне Boeing 757 расположены только кресла бизнес-класса, которые раскладываются в полноценное спальное место. Их всего 72. Пассажирам доступна система бортовых развлечений, у каждого кресла — планшеты, наушники, розетки, USB-разъемы.
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туризм, новости - туризм, москва, мале, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Мале, Дубай, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
03:45 09.12.2022
 
На Мальдивы и в ОАЭ зимой регулярно будет летать необычный лайнер

На Мальдивы и в ОАЭ зимой регулярно будет летать черный бизнес-джет

© РИА Новости / предоставлено туроператором LotiBoeing 757 BlackJet над Мальдивами
Boeing 757 BlackJet над Мальдивами - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / предоставлено туроператором Loti
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В декабре из Москвы в Мале и Дубай начнет летать лайнер, в салоне которого все места — бизнес-класса, сообщает АТОР.
Первый перелет в Мале запланирован на 9 декабря из Внуково, рейсы будут совершаться по пятницам. Отправление в 23.40, прибытие в 10.40. Обратно BlackJet вылетит в 12.55 и приземлится в Москве в 19.55. С 27 декабря и до середины мая лайнер будет курсировать между странами два-три раза в неделю.
С 29 декабря дважды в неделю самолет начнет перевозить пассажиров в Дубай. Отправление из Москвы в девять утра, прибытие в аэропорт эмирата в 16 часов по местному времени. Обратный рейс в столицу — в 18.10, там — в 23.20.
В салоне Boeing 757 расположены только кресла бизнес-класса, которые раскладываются в полноценное спальное место. Их всего 72. Пассажирам доступна система бортовых развлечений, у каждого кресла — планшеты, наушники, розетки, USB-разъемы.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваМалеДубайАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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