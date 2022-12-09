https://ria.ru/20221209/propazha-1837440375.html

Житель Омска потерял 600 тысяч рублей, всю ночь вызывая проститутку

Житель Омска потерял 600 тысяч рублей, всю ночь вызывая проститутку - РИА Новости, 09.12.2022

Житель Омска потерял 600 тысяч рублей, всю ночь вызывая проститутку

Пьяный житель Омска всю ночь пытался вызвать домой проститутку, а наутро обнаружил, что с его счетов пропало более 600 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:22

2022-12-09T12:22

2022-12-09T13:13

происшествия

омск

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ОМСК, 9 дек — РИА Новости. Пьяный житель Омска всю ночь пытался вызвать домой проститутку, а наутро обнаружил, что с его счетов пропало более 600 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.Обратившийся в полицию 28-летний мужчина рассказал, что после распития алкогольных напитков ему захотелось развлечься. Для этого он нашел на сайте знакомств объявление и позвонил девушке. Собеседница мужчины согласилась приехать, потребовав 2000 рублей предоплаты. Житель Омска перевел деньги и стал ждать девушку. Позднее ему позвонил незнакомец, который представился оператором сайта и потребовал страховку в размере 12 800 рублей. Но новая трата тоже не помогла мужчине в удовлетворении его желаний."После осуществления перевода собеседник вновь перезвонил и сообщил, что деньги на счет не поступили. Заявитель еще несколько раз осуществлял переводы под различными предлогами, назначение которых пояснить не может, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На следующее утро он обнаружил списание со счетов более 600 тысяч рублей", — рассказали в полиции.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, аферистов ищут.

https://ria.ru/20220711/moshenniki-1801664011.html

https://ria.ru/20221208/vyzov-1837119356.html

омск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омск