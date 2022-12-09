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Житель Омска потерял 600 тысяч рублей, всю ночь вызывая проститутку - РИА Новости, 09.12.2022
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Житель Омска потерял 600 тысяч рублей, всю ночь вызывая проститутку
Житель Омска потерял 600 тысяч рублей, всю ночь вызывая проститутку - РИА Новости, 09.12.2022
Житель Омска потерял 600 тысяч рублей, всю ночь вызывая проститутку
Пьяный житель Омска всю ночь пытался вызвать домой проститутку, а наутро обнаружил, что с его счетов пропало более 600 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:22
2022-12-09T13:13
происшествия
омск
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ОМСК, 9 дек — РИА Новости. Пьяный житель Омска всю ночь пытался вызвать домой проститутку, а наутро обнаружил, что с его счетов пропало более 600 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.Обратившийся в полицию 28-летний мужчина рассказал, что после распития алкогольных напитков ему захотелось развлечься. Для этого он нашел на сайте знакомств объявление и позвонил девушке. Собеседница мужчины согласилась приехать, потребовав 2000 рублей предоплаты. Житель Омска перевел деньги и стал ждать девушку. Позднее ему позвонил незнакомец, который представился оператором сайта и потребовал страховку в размере 12 800 рублей. Но новая трата тоже не помогла мужчине в удовлетворении его желаний."После осуществления перевода собеседник вновь перезвонил и сообщил, что деньги на счет не поступили. Заявитель еще несколько раз осуществлял переводы под различными предлогами, назначение которых пояснить не может, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На следующее утро он обнаружил списание со счетов более 600 тысяч рублей", — рассказали в полиции.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, аферистов ищут.
https://ria.ru/20220711/moshenniki-1801664011.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
12:22 09.12.2022 (обновлено: 13:13 09.12.2022)
 
Житель Омска потерял 600 тысяч рублей, всю ночь вызывая проститутку

Пьяный омич всю ночь вызывал проститутку, а наутро обнаружил пропажу 600 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 9 дек — РИА Новости. Пьяный житель Омска всю ночь пытался вызвать домой проститутку, а наутро обнаружил, что с его счетов пропало более 600 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Обратившийся в полицию 28-летний мужчина рассказал, что после распития алкогольных напитков ему захотелось развлечься. Для этого он нашел на сайте знакомств объявление и позвонил девушке.
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Собеседница мужчины согласилась приехать, потребовав 2000 рублей предоплаты. Житель Омска перевел деньги и стал ждать девушку. Позднее ему позвонил незнакомец, который представился оператором сайта и потребовал страховку в размере 12 800 рублей. Но новая трата тоже не помогла мужчине в удовлетворении его желаний.
"После осуществления перевода собеседник вновь перезвонил и сообщил, что деньги на счет не поступили. Заявитель еще несколько раз осуществлял переводы под различными предлогами, назначение которых пояснить не может, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На следующее утро он обнаружил списание со счетов более 600 тысяч рублей", — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, аферистов ищут.
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