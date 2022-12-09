https://ria.ru/20221209/prigovor-1837516573.html

Защита Яшина* оспорит приговор по делу о фейках об армии

Защита Яшина* оспорит приговор по делу о фейках об армии - РИА Новости, 09.12.2022

Защита Яшина* оспорит приговор по делу о фейках об армии

Защита бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Яшина* обжалует приговор по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщила журналистам адвокат... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:52

2022-12-09T15:52

2022-12-09T15:52

илья яшин

москва

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Яшина* обжалует приговор по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщила журналистам адвокат Мария Эйсмонт."Мы будем обжаловать приговор во всех инстанциях", - сказала Эйсмонт.В пятницу днем Мещанский суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал девять лет, защита настаивала на оправдании. Дополнительно Яшину* запретили четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты.Как заявляет СК РФ, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html

https://ria.ru/20221123/demushkin-1833679633.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

илья яшин, москва, общество