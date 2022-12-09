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Защита Яшина* оспорит приговор по делу о фейках об армии - РИА Новости, 09.12.2022
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Защита Яшина* оспорит приговор по делу о фейках об армии
Защита Яшина* оспорит приговор по делу о фейках об армии - РИА Новости, 09.12.2022
Защита Яшина* оспорит приговор по делу о фейках об армии
Защита бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Яшина* обжалует приговор по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщила журналистам адвокат... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:52
2022-12-09T15:52
илья яшин
москва
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Яшина* обжалует приговор по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщила журналистам адвокат Мария Эйсмонт."Мы будем обжаловать приговор во всех инстанциях", - сказала Эйсмонт.В пятницу днем Мещанский суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал девять лет, защита настаивала на оправдании. Дополнительно Яшину* запретили четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты.Как заявляет СК РФ, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html
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илья яшин, москва, общество
Илья Яшин, Москва, Общество
15:52 09.12.2022
 
Защита Яшина* оспорит приговор по делу о фейках об армии

Адвокат Яшина Эйсмонт: защита оспорит приговор по делу о фейках о российской армии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИлья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Илья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Илья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Яшина* обжалует приговор по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщила журналистам адвокат Мария Эйсмонт.
"Мы будем обжаловать приговор во всех инстанциях", - сказала Эйсмонт.
В пятницу днем Мещанский суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал девять лет, защита настаивала на оправдании. Дополнительно Яшину* запретили четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты.
Как заявляет СК РФ, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.
Работа журналиста - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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В России несколько журналистов получили штрафы за фейки
СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".
Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Дмитрий Демушкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 15:33
Националиста Демушкина обвинили в фейках о российской армии
 
Илья ЯшинМоскваОбщество
 
 
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