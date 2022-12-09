https://ria.ru/20221209/prichina-1837603224.html
Названа предварительная причина взрыва в рязанской двухэтажке
Названа предварительная причина взрыва в рязанской двухэтажке - РИА Новости, 09.12.2022
Названа предварительная причина взрыва в рязанской двухэтажке
Взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:00
2022-12-09T19:00
2022-12-09T19:29
происшествия
павел малков
рязань
рязанская область
пушкин
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования, сообщает прокуратура региона.Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что два человека пострадали после обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани, предварительно, из-за детонации бытового газа.Сообщается, что прокуратура организовала проверку по факту обрушения жилого дома."По предварительным данным, вечером 9 декабря в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке, что привело к частичному обрушению межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами", - говорится в сообщении.В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, павел малков, рязань, рязанская область, пушкин, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
Происшествия, Павел Малков, Рязань, Рязанская область, Пушкин, Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
19:00 09.12.2022 (обновлено: 19:29 09.12.2022)
Названа предварительная причина взрыва в рязанской двухэтажке
Взрыв в газовой колонке стал, предварительно, причиной обрушения дома в Рязани