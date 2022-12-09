https://ria.ru/20221209/prichina-1837603224.html

Названа предварительная причина взрыва в рязанской двухэтажке

Названа предварительная причина взрыва в рязанской двухэтажке - РИА Новости, 09.12.2022

Названа предварительная причина взрыва в рязанской двухэтажке

Взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:00

2022-12-09T19:00

2022-12-09T19:29

происшествия

павел малков

рязань

рязанская область

пушкин

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования, сообщает прокуратура региона.Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что два человека пострадали после обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани, предварительно, из-за детонации бытового газа.Сообщается, что прокуратура организовала проверку по факту обрушения жилого дома."По предварительным данным, вечером 9 декабря в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке, что привело к частичному обрушению межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами", - говорится в сообщении.В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования, информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

рязань

рязанская область

пушкин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, павел малков, рязань, рязанская область, пушкин, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани