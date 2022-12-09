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Названа предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"
Названа предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
Названа предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"
Предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки" - нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщил начальник ГУМЧС по Подмосковью... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:57
2022-12-09T09:57
2022-12-09T10:02
происшествия
пожар в тц "мега химки"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки" - нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщил начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин."Предварительно, нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Это предварительная версия", - сказал он.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар в тц "мега химки", московская область (подмосковье)
Происшествия, Пожар в ТЦ "Мега Химки", Московская область (Подмосковье)
09:57 09.12.2022 (обновлено: 10:02 09.12.2022)
Названа предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"
Предварительной причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" стали нарушения на сварочных работах