https://ria.ru/20221209/prichina-1837398417.html

Названа предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"

Названа предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022

Названа предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"

Предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки" - нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщил начальник ГУМЧС по Подмосковью... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:57

2022-12-09T09:57

2022-12-09T10:02

происшествия

пожар в тц "мега химки"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предварительная причина пожара в ТЦ "Мега Химки" - нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщил начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин."Предварительно, нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Это предварительная версия", - сказал он.

московская область (подмосковье)

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пожар в тц "мега химки", московская область (подмосковье)