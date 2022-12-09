https://ria.ru/20221209/prestupleniya-1837441691.html

В Брюсселе обсудят меры преследования виновных в преступлениях на Украине

В Брюсселе обсудят меры преследования виновных в преступлениях на Украине - РИА Новости, 09.12.2022

В Брюсселе обсудят меры преследования виновных в преступлениях на Украине

На встрече министров юстиции стран ЕС в Брюсселе сегодня будет обсуждаться тема военных преступлений на Украине, меры противодействия этим преступлениям,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:28

2022-12-09T12:28

2022-12-09T12:28

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украина

евросоюз

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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. На встрече министров юстиции стран ЕС в Брюсселе сегодня будет обсуждаться тема военных преступлений на Украине, меры противодействия этим преступлениям, заявила журналистам глава Минюста Австрии Альма Задич."Ежедневно приходят страшные картины с Украины о военных преступлениях. Как министры юстиции мы должны позаботиться о том, чтобы те, кто несет ответственность за эти ужасные военные преступления, были привлечены к ответственности. Сегодня мы будем обсуждать это и рассуждать о том, какие другие меры мы можем предпринять сообща", - заявила министр.Ранее в пятницу постпредство РФ при ООН распространило в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине, следует из публикации первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, евросоюз