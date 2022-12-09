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В Брюсселе обсудят меры преследования виновных в преступлениях на Украине - РИА Новости, 09.12.2022
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В Брюсселе обсудят меры преследования виновных в преступлениях на Украине
В Брюсселе обсудят меры преследования виновных в преступлениях на Украине - РИА Новости, 09.12.2022
В Брюсселе обсудят меры преследования виновных в преступлениях на Украине
На встрече министров юстиции стран ЕС в Брюсселе сегодня будет обсуждаться тема военных преступлений на Украине, меры противодействия этим преступлениям,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:28
2022-12-09T12:28
в мире
украина
евросоюз
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. На встрече министров юстиции стран ЕС в Брюсселе сегодня будет обсуждаться тема военных преступлений на Украине, меры противодействия этим преступлениям, заявила журналистам глава Минюста Австрии Альма Задич."Ежедневно приходят страшные картины с Украины о военных преступлениях. Как министры юстиции мы должны позаботиться о том, чтобы те, кто несет ответственность за эти ужасные военные преступления, были привлечены к ответственности. Сегодня мы будем обсуждать это и рассуждать о том, какие другие меры мы можем предпринять сообща", - заявила министр.Ранее в пятницу постпредство РФ при ООН распространило в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине, следует из публикации первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского в его Telegram-канале.
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в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
12:28 09.12.2022
 
В Брюсселе обсудят меры преследования виновных в преступлениях на Украине

Министры юстиции стран ЕС обсудят меры преследования виновных в преступлениях на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. На встрече министров юстиции стран ЕС в Брюсселе сегодня будет обсуждаться тема военных преступлений на Украине, меры противодействия этим преступлениям, заявила журналистам глава Минюста Австрии Альма Задич.
"Ежедневно приходят страшные картины с Украины о военных преступлениях. Как министры юстиции мы должны позаботиться о том, чтобы те, кто несет ответственность за эти ужасные военные преступления, были привлечены к ответственности. Сегодня мы будем обсуждать это и рассуждать о том, какие другие меры мы можем предпринять сообща", - заявила министр.
Ранее в пятницу постпредство РФ при ООН распространило в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине, следует из публикации первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского в его Telegram-канале.
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