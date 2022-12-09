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Пожар в OBI не добрался до остальных частей ТЦ "Мега Химки"

Пожар в OBI не добрался до остальных частей ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022

Пожар в OBI не добрался до остальных частей ТЦ "Мега Химки"

До остальных частей ТЦ "Мега Химки" пожар в OBI на данный момент не добрался, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:30

2022-12-09T08:30

2022-12-09T08:31

происшествия

московская область (подмосковье)

obi

пожар в тц "мега химки"

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. До остальных частей ТЦ "Мега Химки" пожар в OBI на данный момент не добрался, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По его словам, с другой стороны здания, в частности, где расположен "Ашан" и центральный вход в ТЦ, огня нет.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти, площадь пожара позже увеличилась до 7 тысяч квадратных метров.Сейчас подъехать к месту пожара можно на личном транспорте . В районе пожара много зевак, паники среди граждан нет.К магазину OBI проезд перекрыт.Кроме того, движение в районе торгового центра затруднено - Ленинградское шоссе встало в пробку как в сторону Москвы, так и области.

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), obi, пожар в тц "мега химки"