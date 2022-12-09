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Пожар в OBI не добрался до остальных частей ТЦ "Мега Химки"
Пожар в OBI не добрался до остальных частей ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
Пожар в OBI не добрался до остальных частей ТЦ "Мега Химки"
До остальных частей ТЦ "Мега Химки" пожар в OBI на данный момент не добрался, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:30
2022-12-09T08:30
2022-12-09T08:31
происшествия
московская область (подмосковье)
obi
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. До остальных частей ТЦ "Мега Химки" пожар в OBI на данный момент не добрался, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По его словам, с другой стороны здания, в частности, где расположен "Ашан" и центральный вход в ТЦ, огня нет.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти, площадь пожара позже увеличилась до 7 тысяч квадратных метров.Сейчас подъехать к месту пожара можно на личном транспорте . В районе пожара много зевак, паники среди граждан нет.К магазину OBI проезд перекрыт.Кроме того, движение в районе торгового центра затруднено - Ленинградское шоссе встало в пробку как в сторону Москвы, так и области.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), obi, пожар в тц "мега химки"
Происшествия, Московская область (Подмосковье), OBI, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
08:30 09.12.2022 (обновлено: 08:31 09.12.2022)
Пожар в OBI не добрался до остальных частей ТЦ "Мега Химки"
Пожар в OBI не добрался до магазина "Ашан" в ТЦ "Мега Химки"
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. До остальных частей ТЦ "Мега Химки" пожар в OBI на данный момент не добрался, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, с другой стороны здания, в частности, где расположен "Ашан
" и центральный вход в ТЦ, огня нет.
Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье
в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти, площадь пожара позже увеличилась до 7 тысяч квадратных метров.
Сейчас подъехать к месту пожара можно на личном транспорте . В районе пожара много зевак, паники среди граждан нет.
К магазину OBI проезд перекрыт.
Кроме того, движение в районе торгового центра затруднено - Ленинградское шоссе встало в пробку как в сторону Москвы, так и области.