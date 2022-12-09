https://ria.ru/20221209/pozhar-1837371069.html

Площадь пожара в ТЦ "МЕГА Химки" составляет семь тысяч "квадратов"

Площадь пожара в ТЦ "МЕГА Химки" составляет семь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.12.2022

Площадь пожара в ТЦ "МЕГА Химки" составляет семь тысяч "квадратов"

Площадь пожара в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье составляет семь тысяч квадратных метров, присвоен четвёртый номер сложности из пяти,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:26

2022-12-09T07:26

2022-12-09T08:59

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

obi

пожар в тц "мега химки"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Площадь пожара в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье составляет семь тысяч квадратных метров, присвоен четвёртый номер сложности из пяти, сообщает МЧС России.Ранее в региональном главке МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье. Произошло загорание кровли на площади 150 метров.По уточненной МЧС информации, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров.В свою очередь в подмосковном ГУМЧС уточнили номер сложности пожара."Пожару в 7.05 присвоен четвертый номер сложности из пяти", - сообщили в пресс-службе МЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/pozhar-1837369598.html

московская область (подмосковье)

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Кадры пожара в ТЦ "МЕГА Химки" Пожар в ТЦ "МЕГА Химки" локализован на площади 7000 квадратов, сообщает МЧС. От OBI остались только несущие конструкции. 2022-12-09T07:26 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), obi, пожар в тц "мега химки"