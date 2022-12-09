https://ria.ru/20221209/pozhar-1837371069.html
Площадь пожара в ТЦ "МЕГА Химки" составляет семь тысяч "квадратов"
Площадь пожара в ТЦ "МЕГА Химки" составляет семь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.12.2022
Площадь пожара в ТЦ "МЕГА Химки" составляет семь тысяч "квадратов"
Площадь пожара в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье составляет семь тысяч квадратных метров, присвоен четвёртый номер сложности из пяти,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:26
2022-12-09T07:26
2022-12-09T08:59
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
obi
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Площадь пожара в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье составляет семь тысяч квадратных метров, присвоен четвёртый номер сложности из пяти, сообщает МЧС России.Ранее в региональном главке МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье. Произошло загорание кровли на площади 150 метров.По уточненной МЧС информации, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров.В свою очередь в подмосковном ГУМЧС уточнили номер сложности пожара."Пожару в 7.05 присвоен четвертый номер сложности из пяти", - сообщили в пресс-службе МЧС.
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московская область (подмосковье)
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Кадры пожара в ТЦ "МЕГА Химки"
Пожар в ТЦ "МЕГА Химки" локализован на площади 7000 квадратов, сообщает МЧС. От OBI остались только несущие конструкции.
2022-12-09T07:26
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), obi, пожар в тц "мега химки"
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), OBI, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
07:26 09.12.2022 (обновлено: 08:59 09.12.2022)
Площадь пожара в ТЦ "МЕГА Химки" составляет семь тысяч "квадратов"
Площадь пожара в ТЦ "МЕГА Химки" в Подмосковье составляет семь тысяч "квадратов"