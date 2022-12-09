https://ria.ru/20221209/potolok-1837541906.html

Путин сравнил влияние потолка цен на мировые энергорынки и бюджет России

Путин сравнил влияние потолка цен на мировые энергорынки и бюджет России - РИА Новости, 09.12.2022

Путин сравнил влияние потолка цен на мировые энергорынки и бюджет России

Решение о потолке цен на российскую нефть вредно для мировых энергетических рынков, за бюджет РФ переживать не стоит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:40

2022-12-09T16:40

2022-12-09T17:28

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цены на нефть

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Решение о потолке цен на российскую нефть вредно для мировых энергетических рынков, за бюджет РФ переживать не стоит, заявил президент РФ Владимир Путин.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20211017/putin-1754923062.html

россия

весь мир

киргизия

австралия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, цены на нефть, весь мир, владимир путин, александр новак, киргизия, австралия, евросоюз