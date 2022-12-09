16:40 09.12.2022 (обновлено: 17:28 09.12.2022)
Путин сравнил влияние потолка цен на мировые энергорынки и бюджет России
Путин: решение о потолке цен на российскую нефть вредно для мировых энергетических рынков
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Решение о потолке цен на российскую нефть вредно для мировых энергетических рынков, за бюджет РФ переживать не стоит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дело не в нас, а дело в общем состоянии мировой энергетики, мировых энергетических рынков, оно вредное для мировых энергетических рынков. Повторяю - мы и так продаем примерно по этим ценам, так что за бюджет не переживайте", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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