https://ria.ru/20221209/potolok-1837538697.html

Россия не будет продавать нефть странам, установившим потолок, заявил Путин

Россия не будет продавать нефть странам, установившим потолок, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Россия не будет продавать нефть странам, установившим потолок, заявил Путин

Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:34

2022-12-09T16:34

2022-12-09T16:48

цены на нефть

россия

экономика

владимир путин

евразийский экономический союз

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается нашей реакции, то, я уже говорил, мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, россия, экономика, владимир путин, евразийский экономический союз