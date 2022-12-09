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Россия не будет продавать нефть странам, установившим потолок, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
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Россия не будет продавать нефть странам, установившим потолок, заявил Путин
Россия не будет продавать нефть странам, установившим потолок, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Россия не будет продавать нефть странам, установившим потолок, заявил Путин
Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:34
2022-12-09T16:48
цены на нефть
россия
экономика
владимир путин
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается нашей реакции, то, я уже говорил, мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
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цены на нефть, россия, экономика, владимир путин, евразийский экономический союз
Цены на нефть, Россия, Экономика, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
16:34 09.12.2022 (обновлено: 16:48 09.12.2022)
 
Россия не будет продавать нефть странам, установившим потолок, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, установившим потолок цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается нашей реакции, то, я уже говорил, мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
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Цены на нефтьРоссияЭкономикаВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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