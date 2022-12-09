20:01 09.12.2022 (обновлено: 20:06 09.12.2022)
Сунак пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО
Премьер Британии Сунак пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО малой дальности в ближайшие недели, следует из заявления на сайте британского правительства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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"Премьер-министр сказал, что в ближайшие недели (Украине) будут поставлены новые зенитные установки и ракеты ПВО малой дальности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Сунак и Зеленский обсудили удары ВС России по украинской инфраструктуре, договорились вновь переговорить в ближайшие недели.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.