14:49 09.12.2022 (обновлено: 22:14 09.12.2022)
США заполняют вакансии в посольстве, ответственные за визы, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: США заполняют вакансии в посольстве в Москве, ответственные за визы
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Одно время США ссылались на то, что у них персонала не хватает на консульском участке, сейчас вакансии на этом участке в посольстве в Москве, как я понимаю, существовавшее какое-то время назад, заполнены", - сказал он в ходе сессии клуба "Валдай".
В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва настроена на нормальную работу на визовом направлении и оформила документы для всех американских дипломатов, направленных для работы в консульский отдел посольства в РФ.
"На сегодняшний день ни одной вакансии в консульском отделе американского посольства в РФ нет. Мы выдали визы всем. Мы готовы сделать это и сейчас: пускай приносят нам документы на получение виз. Мы готовы к разменам, мы готовы к нормальной работе", - заявил он в эфире "России 24".