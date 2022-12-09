https://ria.ru/20221209/posolstvo-1837487598.html

США заполняют вакансии в посольстве, ответственные за визы, заявил Рябков

США заполняют вакансии в посольстве, ответственные за визы, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022

США заполняют вакансии в посольстве, ответственные за визы, заявил Рябков

США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:49

2022-12-09T14:49

2022-12-09T22:14

сша

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва настроена на нормальную работу на визовом направлении и оформила документы для всех американских дипломатов, направленных для работы в консульский отдел посольства в РФ."На сегодняшний день ни одной вакансии в консульском отделе американского посольства в РФ нет. Мы выдали визы всем. Мы готовы сделать это и сейчас: пускай приносят нам документы на получение виз. Мы готовы к разменам, мы готовы к нормальной работе", - заявил он в эфире "России 24".

https://ria.ru/20221209/posolstva-1837487017.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, москва, в мире, сергей рябков, россия