Рейтинг@Mail.ru
США заполняют вакансии в посольстве, ответственные за визы, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/posolstvo-1837487598.html
США заполняют вакансии в посольстве, ответственные за визы, заявил Рябков
США заполняют вакансии в посольстве, ответственные за визы, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022
США заполняют вакансии в посольстве, ответственные за визы, заявил Рябков
США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:49
2022-12-09T22:14
сша
москва
в мире
сергей рябков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_0:665:2459:2048_1920x0_80_0_0_076357bd9951f17f429cdd873f2d64d1.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва настроена на нормальную работу на визовом направлении и оформила документы для всех американских дипломатов, направленных для работы в консульский отдел посольства в РФ."На сегодняшний день ни одной вакансии в консульском отделе американского посольства в РФ нет. Мы выдали визы всем. Мы готовы сделать это и сейчас: пускай приносят нам документы на получение виз. Мы готовы к разменам, мы готовы к нормальной работе", - заявил он в эфире "России 24".
https://ria.ru/20221209/posolstva-1837487017.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_150:700:1947:2048_1920x0_80_0_0_fff03340b9805c7a7e9a6bd0ce6fff5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, москва, в мире, сергей рябков, россия
США, Москва, В мире, Сергей Рябков, Россия
14:49 09.12.2022 (обновлено: 22:14 09.12.2022)
 
США заполняют вакансии в посольстве, ответственные за визы, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: США заполняют вакансии в посольстве в Москве, ответственные за визы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Одно время США ссылались на то, что у них персонала не хватает на консульском участке, сейчас вакансии на этом участке в посольстве в Москве, как я понимаю, существовавшее какое-то время назад, заполнены", - сказал он в ходе сессии клуба "Валдай".
В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва настроена на нормальную работу на визовом направлении и оформила документы для всех американских дипломатов, направленных для работы в консульский отдел посольства в РФ.
"На сегодняшний день ни одной вакансии в консульском отделе американского посольства в РФ нет. Мы выдали визы всем. Мы готовы сделать это и сейчас: пускай приносят нам документы на получение виз. Мы готовы к разменам, мы готовы к нормальной работе", - заявил он в эфире "России 24".
Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 14:47
В Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам работы посольств
 
СШАМоскваВ миреСергей РябковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала