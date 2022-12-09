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В Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам работы посольств

В Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам работы посольств - РИА Новости, 09.12.2022

В Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам работы посольств

Встреча на уровне директоров профильных департаментов РФ и США проходит в пятницу в Стамбуле, в ее рамках обсуждается работа дипломатических представительств и... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:47

2022-12-09T14:47

2022-12-09T14:57

стамбул

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

турция

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Встреча на уровне директоров профильных департаментов РФ и США проходит в пятницу в Стамбуле, в ее рамках обсуждается работа дипломатических представительств и "раздражители" в двухсторонних отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов, это периодически проводящиеся мероприятия для обсуждения так называемых "раздражителей" в двухсторонних отношениях.... Отсылка к раздражителям означает, что там обсуждается техника того, как функционируют диппредставительства России в США и США в России", - сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".Контакты с США на эту тему, добавил он, были возобновлены после некоторой паузы."Это не какой-то политический сигнал о чем-то, что мы возобновляем разговор с США по крупным вопросам. Это просто рабочий момент", - добавил Рябков.

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Владимир Лаврентьев

стамбул, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, турция, в мире