https://ria.ru/20221209/posolstva-1837487017.html
В Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам работы посольств
В Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам работы посольств - РИА Новости, 09.12.2022
В Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам работы посольств
Встреча на уровне директоров профильных департаментов РФ и США проходит в пятницу в Стамбуле, в ее рамках обсуждается работа дипломатических представительств и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:47
2022-12-09T14:47
2022-12-09T14:57
стамбул
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
турция
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Встреча на уровне директоров профильных департаментов РФ и США проходит в пятницу в Стамбуле, в ее рамках обсуждается работа дипломатических представительств и "раздражители" в двухсторонних отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов, это периодически проводящиеся мероприятия для обсуждения так называемых "раздражителей" в двухсторонних отношениях.... Отсылка к раздражителям означает, что там обсуждается техника того, как функционируют диппредставительства России в США и США в России", - сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".Контакты с США на эту тему, добавил он, были возобновлены после некоторой паузы."Это не какой-то политический сигнал о чем-то, что мы возобновляем разговор с США по крупным вопросам. Это просто рабочий момент", - добавил Рябков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, турция, в мире
Стамбул, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Турция, В мире
14:47 09.12.2022 (обновлено: 14:57 09.12.2022)
В Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам работы посольств
Замглавы МИД Рябков: в Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам работы посольств
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Встреча на уровне директоров профильных департаментов РФ и США проходит в пятницу в Стамбуле, в ее рамках обсуждается работа дипломатических представительств и "раздражители" в двухсторонних отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов, это периодически проводящиеся мероприятия для обсуждения так называемых "раздражителей" в двухсторонних отношениях.... Отсылка к раздражителям означает, что там обсуждается техника того, как функционируют диппредставительства России в США и США в России", - сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Контакты с США на эту тему, добавил он, были возобновлены после некоторой паузы.
"Это не какой-то политический сигнал о чем-то, что мы возобновляем разговор с США по крупным вопросам. Это просто рабочий момент", - добавил Рябков.