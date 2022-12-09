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Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине

Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине - РИА Новости, 09.12.2022

Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине

Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису и считает санкции против России незаконными и избирательными, заявил бразильский посол в Москве... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T06:33

2022-12-09T06:33

2022-12-09T06:33

бразилия

москва

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису и считает санкции против России незаконными и избирательными, заявил бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес."Бразилия занимает нейтральную позицию в том конфликте, который возник 24 февраля, и безусловно сохраняет нейтралитет. Мы также имеем отличное мнение от многих других стран в отношении санкций, которые наложены на Российскую Федерацию", - сказал он в ходе вебинара "Ведение бизнеса в Бразилии в текущих геополитических реалиях".Дипломат отметил, что санкции против России "незаконны" и "избирательны", а страны, которые не присоединились к антироссийским ограничительным мерам, "так или иначе страдают от этих решений".

https://ria.ru/20221006/braziliya-1821867997.html

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