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Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине
Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине - РИА Новости, 09.12.2022
Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине
Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису и считает санкции против России незаконными и избирательными, заявил бразильский посол в Москве... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T06:33
2022-12-09T06:33
2022-12-09T06:33
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису и считает санкции против России незаконными и избирательными, заявил бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес."Бразилия занимает нейтральную позицию в том конфликте, который возник 24 февраля, и безусловно сохраняет нейтралитет. Мы также имеем отличное мнение от многих других стран в отношении санкций, которые наложены на Российскую Федерацию", - сказал он в ходе вебинара "Ведение бизнеса в Бразилии в текущих геополитических реалиях".Дипломат отметил, что санкции против России "незаконны" и "избирательны", а страны, которые не присоединились к антироссийским ограничительным мерам, "так или иначе страдают от этих решений".
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бразилия, москва, россия
Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине
Посол Соарес: Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису