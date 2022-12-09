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Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине - РИА Новости, 09.12.2022
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Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине
Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине - РИА Новости, 09.12.2022
Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине
Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису и считает санкции против России незаконными и избирательными, заявил бразильский посол в Москве... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T06:33
2022-12-09T06:33
бразилия
москва
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису и считает санкции против России незаконными и избирательными, заявил бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес."Бразилия занимает нейтральную позицию в том конфликте, который возник 24 февраля, и безусловно сохраняет нейтралитет. Мы также имеем отличное мнение от многих других стран в отношении санкций, которые наложены на Российскую Федерацию", - сказал он в ходе вебинара "Ведение бизнеса в Бразилии в текущих геополитических реалиях".Дипломат отметил, что санкции против России "незаконны" и "избирательны", а страны, которые не присоединились к антироссийским ограничительным мерам, "так или иначе страдают от этих решений".
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бразилия, москва, россия
Бразилия, Москва, Россия
06:33 09.12.2022
 
Посол Бразилии рассказал о позиции своей страны по кризису на Украине

Посол Соарес: Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису

© Flickr / josuebraunФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Flickr / josuebraun
Флаг Бразилии . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису и считает санкции против России незаконными и избирательными, заявил бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес.
"Бразилия занимает нейтральную позицию в том конфликте, который возник 24 февраля, и безусловно сохраняет нейтралитет. Мы также имеем отличное мнение от многих других стран в отношении санкций, которые наложены на Российскую Федерацию", - сказал он в ходе вебинара "Ведение бизнеса в Бразилии в текущих геополитических реалиях".
Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 07:38
Посол России рассказал, как в Бразилии относятся к спецоперации на Украине
Дипломат отметил, что санкции против России "незаконны" и "избирательны", а страны, которые не присоединились к антироссийским ограничительным мерам, "так или иначе страдают от этих решений".
 
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