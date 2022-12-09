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Россия установила пошлины на категории товаров из недружественных стран

Россия установила пошлины на категории товаров из недружественных стран - РИА Новости, 09.12.2022

Россия установила пошлины на категории товаров из недружественных стран

Правительство ввело пошлины на товары, ввозимые из недружественных стран, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T20:45

2022-12-09T20:45

2022-12-09T22:14

россия

экономика

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство ввело пошлины на товары, ввозимые из недружественных стран, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.Уточняется, что сбор установят на уровне 35 процентов на продукцию, которую произвели в странах, нарушающих экономические интересы России.Решение коснется нескольких видов товаров. Речь идет о шампунях, средствах для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодорантах и антиперспирантах. Кроме того, в списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства.Помимо этого, в перечень вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран. Список определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций.Как пояснили в Минпромторге, у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежной. При этом запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220722/nedruzhestvennye_strany-1804332755.html

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россия, экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз