https://ria.ru/20221209/poshliny-1837630419.html
Россия установила пошлины на категории товаров из недружественных стран
Россия установила пошлины на категории товаров из недружественных стран - РИА Новости, 09.12.2022
Россия установила пошлины на категории товаров из недружественных стран
Правительство ввело пошлины на товары, ввозимые из недружественных стран, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:45
2022-12-09T20:45
2022-12-09T22:14
россия
экономика
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569183445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21f5779b32e7e7703f12ddf7b17baf97.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство ввело пошлины на товары, ввозимые из недружественных стран, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.Уточняется, что сбор установят на уровне 35 процентов на продукцию, которую произвели в странах, нарушающих экономические интересы России.Решение коснется нескольких видов товаров. Речь идет о шампунях, средствах для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодорантах и антиперспирантах. Кроме того, в списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства.Помимо этого, в перечень вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран. Список определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций.Как пояснили в Минпромторге, у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежной. При этом запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220722/nedruzhestvennye_strany-1804332755.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569183445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae5b19bf15b3308ab12e34ca41ad2087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
20:45 09.12.2022 (обновлено: 22:14 09.12.2022)
Россия установила пошлины на категории товаров из недружественных стран
Правительство установило пошлины в 35 процентов на ряд товаров из недружественных стран
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Правительство ввело пошлины на товары, ввозимые из недружественных стран, постановление опубликовано
на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что сбор установят на уровне 35 процентов на продукцию, которую произвели в странах, нарушающих экономические интересы России.
Решение коснется нескольких видов товаров. Речь идет о шампунях, средствах для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодорантах и антиперспирантах. Кроме того, в списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства.
Помимо этого, в перечень вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран. Список определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций.
Как пояснили в Минпромторге, у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежной. При этом запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, уточнили в ведомстве.