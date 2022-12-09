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В Белом доме объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине
В Белом доме объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине - РИА Новости, 09.12.2022
В Белом доме объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине
Белый дом объявил новый пакет оборонной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:50
2022-12-09T19:50
2022-12-09T20:04
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Белый дом объявил новый пакет оборонной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов.По его словам, он будет включать "новые возможности для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам", в том числе атакам беспилотников. В новый пакет помощи также войдут артиллерийские снаряды, сообщил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, джон кирби
В мире, Украина, США, Джон Кирби
19:50 09.12.2022 (обновлено: 20:04 09.12.2022)
В Белом доме объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине
В Белом доме объявили о выделении оборонной помощи Украине на 275 миллионов долларов