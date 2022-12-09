https://ria.ru/20221209/polsha-1837398059.html
СМИ: поляки начали готовиться к боевым действиям с Россией
СМИ: поляки начали готовиться к боевым действиям с Россией - РИА Новости, 09.12.2022
СМИ: поляки начали готовиться к боевым действиям с Россией
Жители Польши заявили, что считают Россию угрозой, в связи с этим началась военная подготовка на случай вооруженного противостояния, пишет газета американского... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:54
2022-12-09T09:54
2022-12-09T10:38
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жители Польши заявили, что считают Россию угрозой, в связи с этим началась военная подготовка на случай вооруженного противостояния, пишет газета американского Минобороны Stars and Stripes.С октября польское Министерство национальной обороны проводит "Обучение с армией" — курсы выходного дня для гражданских, введение которых власти связали с началом спецоперации на Украине.Представитель ведомства Михал Томчик рассказал, что более 3500 поляков в возрасте от 18 до 65 лет приняли участие в мероприятиях, организованных 17 воинскими частями по стране в октябре и ноябре.Газета также подчеркнула, что жители Польши в качестве противника воспринимают именно Россию."Согласно июньскому опросу американского аналитического центра Pew Research Center, около 94 процентов поляков считают Россию серьезной угрозой по сравнению с 65 процентами в 2018 году", — указали авторы статьи.В среду президент Владимир Путин во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в свою очередь, рассказал в интервью РИА Новости, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. По его словам, руководство страны будет действовать настойчиво из опасений, что партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой и не учтут интересы украинцев и поляков.
https://ria.ru/20221208/vygoda-1837097059.html
https://ria.ru/20221206/polsha-1836702091.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, сергей нарышкин, польша, тернопольская область, москва, нато
В мире, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Польша, Тернопольская область, Москва, НАТО
09:54 09.12.2022 (обновлено: 10:38 09.12.2022)
СМИ: поляки начали готовиться к боевым действиям с Россией
Stars and Stripes: жители Польши начали готовиться к боевым действиям с Россией
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Жители Польши заявили, что считают Россию угрозой, в связи с этим началась военная подготовка на случай вооруженного противостояния, пишет газета американского Минобороны Stars and Stripes
.
С октября польское Министерство национальной обороны проводит "Обучение с армией" — курсы выходного дня для гражданских, введение которых власти связали с началом спецоперации на Украине.
Представитель ведомства Михал Томчик рассказал, что более 3500 поляков в возрасте от 18 до 65 лет приняли участие в мероприятиях, организованных 17 воинскими частями по стране в октябре и ноябре.
"Люди стремятся знать, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом, а также — развивать базовые навыки выживания", — объяснил он.
Газета также подчеркнула, что жители Польши в качестве противника воспринимают именно Россию.
"Согласно июньскому опросу американского аналитического центра Pew Research Center, около 94 процентов поляков считают Россию серьезной угрозой по сравнению с 65 процентами в 2018 году", — указали авторы статьи.
В среду президент Владимир Путин во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в свою очередь, рассказал в интервью РИА Новости, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей
.
По его словам, руководство страны будет действовать настойчиво из опасений, что партнеры по НАТО
зимой попытаются договориться с Москвой и не учтут интересы украинцев и поляков.