https://ria.ru/20221209/polsha-1837398059.html

СМИ: поляки начали готовиться к боевым действиям с Россией

СМИ: поляки начали готовиться к боевым действиям с Россией - РИА Новости, 09.12.2022

СМИ: поляки начали готовиться к боевым действиям с Россией

Жители Польши заявили, что считают Россию угрозой, в связи с этим началась военная подготовка на случай вооруженного противостояния, пишет газета американского... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:54

2022-12-09T09:54

2022-12-09T10:38

в мире

владимир путин

сергей нарышкин

польша

тернопольская область

москва

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823819140_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_114ed1c8a0f02b251a89244d8e744c07.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жители Польши заявили, что считают Россию угрозой, в связи с этим началась военная подготовка на случай вооруженного противостояния, пишет газета американского Минобороны Stars and Stripes.С октября польское Министерство национальной обороны проводит "Обучение с армией" — курсы выходного дня для гражданских, введение которых власти связали с началом спецоперации на Украине.Представитель ведомства Михал Томчик рассказал, что более 3500 поляков в возрасте от 18 до 65 лет приняли участие в мероприятиях, организованных 17 воинскими частями по стране в октябре и ноябре.Газета также подчеркнула, что жители Польши в качестве противника воспринимают именно Россию."Согласно июньскому опросу американского аналитического центра Pew Research Center, около 94 процентов поляков считают Россию серьезной угрозой по сравнению с 65 процентами в 2018 году", — указали авторы статьи.В среду президент Владимир Путин во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в свою очередь, рассказал в интервью РИА Новости, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. По его словам, руководство страны будет действовать настойчиво из опасений, что партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой и не учтут интересы украинцев и поляков.

https://ria.ru/20221208/vygoda-1837097059.html

https://ria.ru/20221206/polsha-1836702091.html

https://ria.ru/20221205/polsha-1836407344.html

польша

тернопольская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, сергей нарышкин, польша, тернопольская область, москва, нато