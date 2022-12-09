05:44 09.12.2022 (обновлено: 11:47 09.12.2022)
В Польше выдвинули Германии резкие условия
Польский аналитик Квятковская потребовала от Германии покаяния и сотрудничества с Варшавой
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине сместил центр силы в ЕС на восток, Германия для сохранения своего лидирующего положения в Европе должна добиваться тесного союза с Польшей, с таким утверждением, как передает портал wPolityce, выступила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская.
Кризис на Украине, как утверждает она, изменил баланс сил в ЕС, где до этого главную роль играли страны "старой Европы". При этом Польша, по ее мнению, благодаря своей "исключительной реакции" и "беспрецедентной помощи" Киеву усилила свое влияние на континенте и "повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности".
В свою очередь, Германия, столкнувшаяся с энергетическим кризисом, должна добиваться "стратегического союза" с Польшей, если хочет "сохранить положение игрока первой лиги" в Европе, сказала аналитик.
Вместе с тем политика немецкого правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем показывает, что Берлин стремится всеми силами осуществить "легальную перестройку" баланса сил в Евросоюзе и закрепить свое преимущество, полагает Квятковская. По ее словам, об этом свидетельствуют призывы ФРГ упразднить единогласие в голосовании по некоторым вопросам в Совете ЕС, а также стремление Германии стать руководящей силой блока в военных вопросах.
Квятковская добавила, что "для начала" Берлину следует "досконально отчитаться" по своей политике в отношении России и поставить Киеву тяжелое вооружение, а не "с нетерпением ждать" нормализации отношений с Москвой.
Накануне президент России Владимир Путин во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.