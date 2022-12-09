https://ria.ru/20221209/polsha-1837367321.html

В Польше выдвинули Германии резкие условия

В Польше выдвинули Германии резкие условия - РИА Новости, 09.12.2022

В Польше выдвинули Германии резкие условия

Конфликт на Украине сместил центр силы в ЕС на восток, Германия для сохранения своего лидирующего положения в Европе должна добиваться тесного союза с Польшей,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T05:44

2022-12-09T05:44

2022-12-09T11:47

в мире

олаф шольц

владимир путин

польша

германия

украина

нато

евросоюз

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине сместил центр силы в ЕС на восток, Германия для сохранения своего лидирующего положения в Европе должна добиваться тесного союза с Польшей, с таким утверждением, как передает портал wPolityce, выступила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская.Кризис на Украине, как утверждает она, изменил баланс сил в ЕС, где до этого главную роль играли страны "старой Европы". При этом Польша, по ее мнению, благодаря своей "исключительной реакции" и "беспрецедентной помощи" Киеву усилила свое влияние на континенте и "повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности".В свою очередь, Германия, столкнувшаяся с энергетическим кризисом, должна добиваться "стратегического союза" с Польшей, если хочет "сохранить положение игрока первой лиги" в Европе, сказала аналитик.Вместе с тем политика немецкого правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем показывает, что Берлин стремится всеми силами осуществить "легальную перестройку" баланса сил в Евросоюзе и закрепить свое преимущество, полагает Квятковская. По ее словам, об этом свидетельствуют призывы ФРГ упразднить единогласие в голосовании по некоторым вопросам в Совете ЕС, а также стремление Германии стать руководящей силой блока в военных вопросах.Квятковская добавила, что "для начала" Берлину следует "досконально отчитаться" по своей политике в отношении России и поставить Киеву тяжелое вооружение, а не "с нетерпением ждать" нормализации отношений с Москвой.Накануне президент России Владимир Путин во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20221208/vygoda-1837097059.html

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837213390.html

польша

германия

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в мире, олаф шольц, владимир путин, польша, германия, украина, нато, евросоюз