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В Польше выдвинули Германии резкие условия - РИА Новости, 09.12.2022
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В Польше выдвинули Германии резкие условия
В Польше выдвинули Германии резкие условия - РИА Новости, 09.12.2022
В Польше выдвинули Германии резкие условия
Конфликт на Украине сместил центр силы в ЕС на восток, Германия для сохранения своего лидирующего положения в Европе должна добиваться тесного союза с Польшей,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T05:44
2022-12-09T11:47
в мире
олаф шольц
владимир путин
польша
германия
украина
нато
евросоюз
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине сместил центр силы в ЕС на восток, Германия для сохранения своего лидирующего положения в Европе должна добиваться тесного союза с Польшей, с таким утверждением, как передает портал wPolityce, выступила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская.Кризис на Украине, как утверждает она, изменил баланс сил в ЕС, где до этого главную роль играли страны "старой Европы". При этом Польша, по ее мнению, благодаря своей "исключительной реакции" и "беспрецедентной помощи" Киеву усилила свое влияние на континенте и "повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности".В свою очередь, Германия, столкнувшаяся с энергетическим кризисом, должна добиваться "стратегического союза" с Польшей, если хочет "сохранить положение игрока первой лиги" в Европе, сказала аналитик.Вместе с тем политика немецкого правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем показывает, что Берлин стремится всеми силами осуществить "легальную перестройку" баланса сил в Евросоюзе и закрепить свое преимущество, полагает Квятковская. По ее словам, об этом свидетельствуют призывы ФРГ упразднить единогласие в голосовании по некоторым вопросам в Совете ЕС, а также стремление Германии стать руководящей силой блока в военных вопросах.Квятковская добавила, что "для начала" Берлину следует "досконально отчитаться" по своей политике в отношении России и поставить Киеву тяжелое вооружение, а не "с нетерпением ждать" нормализации отношений с Москвой.Накануне президент России Владимир Путин во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20221208/vygoda-1837097059.html
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837213390.html
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в мире, олаф шольц, владимир путин, польша, германия, украина, нато, евросоюз
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Польша, Германия, Украина, НАТО, Евросоюз
05:44 09.12.2022 (обновлено: 11:47 09.12.2022)
 
В Польше выдвинули Германии резкие условия

Польский аналитик Квятковская потребовала от Германии покаяния и сотрудничества с Варшавой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине сместил центр силы в ЕС на восток, Германия для сохранения своего лидирующего положения в Европе должна добиваться тесного союза с Польшей, с таким утверждением, как передает портал wPolityce, выступила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская.
Кризис на Украине, как утверждает она, изменил баланс сил в ЕС, где до этого главную роль играли страны "старой Европы". При этом Польша, по ее мнению, благодаря своей "исключительной реакции" и "беспрецедентной помощи" Киеву усилила свое влияние на континенте и "повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности".
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В Польше увидели выгоду в ударах по украинской критической инфраструктуре
В свою очередь, Германия, столкнувшаяся с энергетическим кризисом, должна добиваться "стратегического союза" с Польшей, если хочет "сохранить положение игрока первой лиги" в Европе, сказала аналитик.
Вместе с тем политика немецкого правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем показывает, что Берлин стремится всеми силами осуществить "легальную перестройку" баланса сил в Евросоюзе и закрепить свое преимущество, полагает Квятковская. По ее словам, об этом свидетельствуют призывы ФРГ упразднить единогласие в голосовании по некоторым вопросам в Совете ЕС, а также стремление Германии стать руководящей силой блока в военных вопросах.
Квятковская добавила, что "для начала" Берлину следует "досконально отчитаться" по своей политике в отношении России и поставить Киеву тяжелое вооружение, а не "с нетерпением ждать" нормализации отношений с Москвой.
Накануне президент России Владимир Путин во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
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Вчера, 14:23
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