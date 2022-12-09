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Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области

Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области - РИА Новости, 09.12.2022

Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области

Росавиация разрешила возобновить рейсы в поселок Мама на севере Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:56

2022-12-09T17:56

2022-12-09T17:56

туризм

иркутская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэропорт

новости - туризм

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ИРКУТСК, 9 дек — РИА Новости. Росавиация разрешила возобновить рейсы в поселок Мама на севере Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев."Ведомство опубликовало дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации. В него внесли полную информацию о взлетах и посадках в этом населенном пункте самолетов Ан-24 и Ан-26", — написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что первый рейс состоится 12 декабря. Продажа билетов откроется в субботу.Авиакомпания "Ангара" с 1 декабря прекратила полеты в поселок Мама. Местный аэропорт не мог принимать самолеты Ан-24 и Ан-26 в связи с тем, что оператор аэродрома выполнил с недостатками схемы взлета и посадки.

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иркутская область

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

иркутская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт, новости - туризм, туризм