https://ria.ru/20221209/polety-1837558277.html
Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области
Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области - РИА Новости, 09.12.2022
Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области
Росавиация разрешила возобновить рейсы в поселок Мама на севере Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:56
2022-12-09T17:56
2022-12-09T17:56
туризм
иркутская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/16/923441633_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_7eb5c607c94290f3d0b0e6af8e0dd606.jpg
ИРКУТСК, 9 дек — РИА Новости. Росавиация разрешила возобновить рейсы в поселок Мама на севере Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев."Ведомство опубликовало дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации. В него внесли полную информацию о взлетах и посадках в этом населенном пункте самолетов Ан-24 и Ан-26", — написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что первый рейс состоится 12 декабря. Продажа билетов откроется в субботу.Авиакомпания "Ангара" с 1 декабря прекратила полеты в поселок Мама. Местный аэропорт не мог принимать самолеты Ан-24 и Ан-26 в связи с тем, что оператор аэродрома выполнил с недостатками схемы взлета и посадки.
https://ria.ru/20221125/aviatsiya-1834185952.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/16/923441633_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_2b9f774af2feb8c05396bbc8b246fe5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт, новости - туризм, туризм
Туризм, Иркутская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области
Росавиация разрешила возобновить полеты в поселок Мама Иркутской области