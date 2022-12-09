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Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области - РИА Новости, 09.12.2022
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Туризм
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Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области
Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области - РИА Новости, 09.12.2022
Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области
Росавиация разрешила возобновить рейсы в поселок Мама на севере Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:56
2022-12-09T17:56
туризм
иркутская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт
новости - туризм
туризм
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ИРКУТСК, 9 дек — РИА Новости. Росавиация разрешила возобновить рейсы в поселок Мама на севере Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев."Ведомство опубликовало дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации. В него внесли полную информацию о взлетах и посадках в этом населенном пункте самолетов Ан-24 и Ан-26", — написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что первый рейс состоится 12 декабря. Продажа билетов откроется в субботу.Авиакомпания "Ангара" с 1 декабря прекратила полеты в поселок Мама. Местный аэропорт не мог принимать самолеты Ан-24 и Ан-26 в связи с тем, что оператор аэродрома выполнил с недостатками схемы взлета и посадки.
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иркутская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт, новости - туризм, туризм
Туризм, Иркутская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
17:56 09.12.2022
 
Росавиация разрешила возобновить рейсы на север Иркутской области

Росавиация разрешила возобновить полеты в поселок Мама Иркутской области

© Фото : авиакомпания «Ангара»Самолет АН-24. Архивное фото
Самолет АН-24. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : авиакомпания «Ангара»
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ИРКУТСК, 9 дек — РИА Новости. Росавиация разрешила возобновить рейсы в поселок Мама на севере Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
"Ведомство опубликовало дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации. В него внесли полную информацию о взлетах и посадках в этом населенном пункте самолетов Ан-24 и Ан-26", — написал Кобзев в Telegram.
Он отметил, что первый рейс состоится 12 декабря. Продажа билетов откроется в субботу.
Авиакомпания "Ангара" с 1 декабря прекратила полеты в поселок Мама. Местный аэропорт не мог принимать самолеты Ан-24 и Ан-26 в связи с тем, что оператор аэродрома выполнил с недостатками схемы взлета и посадки.
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